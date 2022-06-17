Норвегія запровадила нафтове ембарго проти РФ
Норвегія приєдналась до шостого пакету санкцій Євросоюзу щодо нафти з Росії
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу міністерства закордонних справ Норвегії.
"Ми підтримуємо ЄС щодо санкцій проти Росії, щоб зберегти тиск на уряд країни і еліту. Тепер ми забороняємо імпорт нафти, яка транспортується море до Норвегії", - заявила міністерка Аннікен Хюітфельдт.
З 5 грудня 2022 року почне діяти повна заборона для сирої нафти, а з 5 лютого 2023 року - для нафтопродуктів.
У МЗС Норвегії підкреслили, що санкції мають обмежити здатність РФ вести війну в Україні.
- Нагадаємо, шостий пакет санкцій проти РФ у Євросоюзі погодили 31 травня.
- 2 червня, обмеження затвердили посли Євросоюзу, а 3 червня вступили у дію.
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