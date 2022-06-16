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Британія ввела санкції проти патріарха Кирила та низки прокремлівських злочинців

16 червня, 2022 четвер
14:09
Світ Патріарх РПЦ Кирил

Під нову хвилю санкцій, крім Кирила, потрапили й інші союзники Путіна, військові командири та російські та мʼянмські торговці зброєю

Про це інформує пресслужба влади Великобританії.

Зазначається, що за підтримку російської військової агресії під санкції потрапив глава РПЦ патріарх Кирил.

Крім того, під нову хвилю санкцій потрапила уповноважена з прав дитини Росії Марія Львова-Бєлова за її причетність до примусової депортації українських дітей. Львову-Бєлову звинувачують у тому, що вона дозволила насильно вивезти 2000 дітей з Луганської та Донецької областей та організувала примусове усиновлення маленьких українців у Росії.

"Ми не втомимося захищати свободу та демократію, продовжувати тиск на Путіна, поки Україна не досягне успіху", - прокоментувала міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс.

Нові санкції також торкнулися:

  • Депутата Московської міської думи, члена політичної еліти Путіна Сергія Савостьянова за публічну підтримку війни Путіна в Україні
  • Олексія Ісайкіна, президента і члена правління групи "Волга-Дніпро", російської транспортної компанії, яка здійснює масштабні авіаперевезення. З цією компанією уряд Росії уклав контракт на створення повітряних мостів, які перевозять стратегічно важливі вантажі.
  • Чотирьох військових полковників 64-ї окремої мотострілецької бригади - підрозділу, який, як відомо, вбивав, ґвалтував та катував мирних жителів Бучі

Під санкції також потрапили члени так званого "Комітет порятунку за мир і порядок" - організації, яка співпрацює з російською армією для підтримки окупації Херсонської області.

Крім того, нові обмеження зачіпають організації, відповідальні за постачання деталей для літаків Збройним силам М'янми. Санкції обмежуватимуть військову хунту М’янми, яка значною мірою залежить від російських авіаційних ресурсів, і відріже Путіна від отримання прибутку від продажів, які фінансують його військову машину.

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Новини
Патріарх Кирил
війна з Росією
Велика Британiя
санкції ЄС проти Росії
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