Прем'єр-міністр України, міністр фінансів та голова НБУ поїдуть у Вашингтон, - Reuters
Наступного тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Кирило Шевченко відвідають Вашингтон
Про це повідомляє Reuters.
Візит відбудеться під час весняних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку.
Reuters зазначає, що цей захід стане першою можливістю для ключових українських чиновників особисто зустрітися з багатьма фінансовими чиновниками з країн із розвиненою економікою після нападу Росії 24 лютого.
Українські посадовці проведуть двосторонні зустрічі з фінансовими чиновниками з країн Великої сімки та інших країн, а також візьмуть участь у круглому столі щодо України, організованому Світовим банком у четвер.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.83
Купівля 29.83Продаж 31.12
-
EUR
Купівля 32.31Продаж 33.84
- Актуальне
- Важливе