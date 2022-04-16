Прем'єр-міністр України, міністр фінансів та голова НБУ поїдуть у Вашингтон, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Візит відбудеться під час весняних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

Reuters зазначає, що цей захід стане першою можливістю для ключових українських чиновників особисто зустрітися з багатьма фінансовими чиновниками з країн із розвиненою економікою після нападу Росії 24 лютого.

Українські посадовці проведуть двосторонні зустрічі з фінансовими чиновниками з країн Великої сімки та інших країн, а також візьмуть участь у круглому столі щодо України, організованому Світовим банком у четвер.

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