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Війна з Росією: хроніка
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Прем’єр німецької землі Саксонія висловився за відновлення поставок газу з РФ

23 жовтня, 2022 неділя
11:12
політика

Прем'єр-міністр німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер висловився за відновлення поставок російського газу після війни і за просування Німеччиною переговорів між РФ і Україною

Про це пише видання Spiegel.

"Нам потрібні довгострокові контракти на постачання рідкого газу з США , Катару та інших арабських країн. Крім того, ми нарешті повинні мати власний природний газ у Північному морі. І коли війна закінчиться, ми повинні знову використовувати газ з Росії", – сказав Кречмер.

На запитання, чи припускає він, що пошкоджений газопровід "Північний потік-1" потім буде відремонтований, Кречмер відповів: "Нам знадобиться трубопровідний газ, і це можливо лише за наявності діючих трубопроводів".

Також Кречмер вважає, щоб покласти край війні, Німеччині слід співпрацювати з іншими країнами, щоб досягти вирішення шляхом переговорів.  

"Зараз потрібні спільні дипломатичні зусилля ЄС, США, Китаю, Індії та Японії. Цю війну необхідно припинити", – сказав Кречмер.

За словами Кречмера, ці переговори не призведуть до автоматичної відмови України від частини своєї національної території.  

"Немає жодної причини, чому Україна повинна віддавати хоча б один квадратний метр своєї території. Збитки від війни має відшкодувати Росія, військові злочинці мають понести відповідальність. З такою позицією потрібно йти на мирні переговори", – каже Кречмер і говорить, що ці питання більше не повинні вирішуватися на полі бою, а Європа повинна посилити тиск на мирні переговори.

Кречмер знову висловив свій скептицизм щодо санкцій ЄС проти Росії. "Санкції завжди краще, ніж застосування зброї. Але вони також повинні мати необхідний вплив на агресора. Нам має бути зрозуміло, які наслідки матимуть санкції для німецької економіки". 

  • Нагадаємо, міністр юстиції Німеччини звинуватив Меркель у причетності до війни в Україні

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