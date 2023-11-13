Прем'єр Польщі Моравецький подав у відставку

Про це повідомляє RMF24.

Моравецький подав у відставку під час інавгураційного засідання Сейму 10-го терміну. Згідно з конституцією, глава уряду подає відповідну заяву на першому засіданні Сейму нового терміну.

"Хвилину тому ми всі урочисто присягнули нації захищати її суверенітет, і нехай ці слова керують нами, особливо в найближчому майбутньому, тому що ми, безумовно, добре усвідомлюємо, які великі виклики воно принесе", – сказав Моравецький, звертаючись до парламентаріїв. Він також запросив їх до широкої коаліції всіх, "кому не байдуже благо країни".

"Шановні парламентарі, шановні співвітчизники, у нас попереду період формування уряду, і я хотів би запросити всіх до коаліції, про яку говорив президент – коаліції польських справ", - зазначив він.

Моравецький підкреслив, що ця коаліція опікується соціальними питаннями, питаннями безпеки, національної безпеки та суверенітету.

Президент Анджей Дуда нещодавно заявив, що після аналізу та консультацій він вирішив довірити місію формування нового уряду Матеушу Моравецькому.

Моравецький також вибачився за всі попередні помилки уряду та зазначив, що "не помиляється лише та влада, яка нічого не робить"