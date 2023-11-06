Дуда довірив Моравецькому право сформувати новий уряд Польщі

Про це він повідомив у своєму зверненні до громадян Польщі.

"Після спокійного аналізу та консультацій я вирішив доручити місію формування уряду прем'єр-міністру Матеушу Моравецькому. Таким чином, я вирішив продовжити добру парламентську традицію, згідно з якою партія-переможець виборів першою отримує можливість сформувати уряд", – говорить Дуда.

Разом із тим він підкреслив, що у випадку, якщо місія Матеуша Моравецького провалиться, а Сейм висуне іншого кандидата на посаду прем'єр-міністра, він негайно доручить формування уряду йому.

Окрім оголошення щодо Моравецького, Анджей Дуда також назвав нового спікера парламенту. Ним став представник PSL (Польська селянська партія) Марек Савіцький, який був обраний за списком партії "Третій шлях".

"Пан Марек Савіцький має найдовший досвід роботи в парламенті, який безперервно представляє своїх виборців протягом 30 років. Він зарекомендував себе як людина, яка охоче йде на співпрацю", – прокоментував своє рішення польський президент.

Що відомо про вибори в Польщі

15 жовтня на парламентських виборах у Польщі зафіксували найбільшу явку з моменту падіння комунізму.

Після підрахунку всіх бюлетенів на виборах до парламенту Польщі, лідерство здобула партія влади "Право і справедливість". Вона отримала 35,38%. За нею йде опозиційний блок "Громадянська платформа" - 30,70%, потім - "Третій шлях" (14,40%), "Лівиця" (8,61%) і ультраправа антиукраїнська "Конфедерація" (7,16%). Це означає, що "Громадянська платформа", "Третій шлях" і "Нова лівиця" мають можливість утворити новий кабінет.

Блок "Третій шлях", який посів третє місце, заявив, що виключає створення коаліції з керівною партією "Право і справедливість"("ПіС").

За останніми даними, явка на виборах становила 74%, що є найвищим показником з моменту падіння комунізму в країні.

19 жовтня стало відомо, що найбільша опозиційна політсила Польщі "Громадянська платформа" висуває кандидатуру експрезидента Євроради Дональда Туска на прем’єр-міністра Польщі.

А вже за кілька днів по тому всі опозиційні партії Польщі оголосили, що їхнім спільним претендентом на прем’єрміністра буде Дональд Туск