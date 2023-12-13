Прем'єр Польщі Туск зустрінеться із Зеленським у Брюсселі, - польський журналіст Сієрант

Про це розповів польський експерт, журналіст Марек Сієрант в етері телеканалу "Еспресо".

"Сьогодні в Брюсселі Дональд Туск зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Гадаю, там будуть обговорюватися деталі візиту Туска в Київ", - повідомив він.

Стосовно візиту Туска до Києва офіційної заяви ще не було, але він розповідав, що буде підтримувати відносини з союзниками, зауважив польський експерт.

"Туск добре знає Київ. Думаю, він точно приїде, це лише питання часу. Наступний його візит буде до важливих союзників. Він хоче зустрітися з колегами з Естонії, Латвії та Литви", - додав Сієрант.