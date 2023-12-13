Прем'єр Польщі Туск зустрінеться із Зеленським у Брюсселі, - польський журналіст Сієрант
Перший візит новообраного прем'єра Польщі Туска відбувається 13 грудня в Брюсселі
Про це розповів польський експерт, журналіст Марек Сієрант в етері телеканалу "Еспресо".
"Сьогодні в Брюсселі Дональд Туск зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Гадаю, там будуть обговорюватися деталі візиту Туска в Київ", - повідомив він.
Стосовно візиту Туска до Києва офіційної заяви ще не було, але він розповідав, що буде підтримувати відносини з союзниками, зауважив польський експерт.
"Туск добре знає Київ. Думаю, він точно приїде, це лише питання часу. Наступний його візит буде до важливих союзників. Він хоче зустрітися з колегами з Естонії, Латвії та Литви", - додав Сієрант.
- Нагадаємо, уряд Польщі обрав Туска прем’єр-міністром у понеділок, 11 грудня.
- Наступного дня сейм Польщі проголосував за вотум довіри новому складу Ради міністрів на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском.
- У середу, 13 грудня, Дональд Туск склав присягу прем'єр-міністра Польщі. Тепер він став повноправним головою польського уряду.
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