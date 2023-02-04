Прем’єр Португалії підтвердив наміри надіслати Україні танки Leopard 2
Португалія передасть Збройним силам України танки Leopard 2, наразі триває логістична операція з Німеччиною, щоб повернути деякі танки
Про це повідомляє Diario de Noticias з посиланням на заяву прем'єр-міністра Португалії Антоніу Кошта.
"Ми зараз працюємо над тим, щоб мати можливість відмовитися від деяких наших танків. Я знаю, скільки сааме танків буде (відправлено в Україну, - ред.), але про це буде оголошено у відповідний час", - сказав він.
За його словами, відправлення танків в Україну не поставить під загрозу національний військовий потенціал з точки зору оснащення. Зараз Португалія працює з Німеччиною, щоб "дозволити логістичну операцію з постачання запчастин з метою завершення відновлення деяких бойових машин, які не були в строю".
"Операція, яка має на меті надати Україні кілька танків, без того, щоб Португалія втратила свій військовий потенціал. Очевидно, що Португалія також має зобов'язання в рамках НАТО, які ми не можемо не виконувати з точки зору наявності техніки для інтервенцій у разі необхідності", - попередив він.
Кошта зазначив, що танки Україна, ймовірно, отримає навесні, бо "рух, який відбувається в Європі, полягає в тому, щоб мати можливість мати всі ці засоби в наявності до кінця березня".
- 2 лютого аташе з питань оборони посольства України у США Борис Кременецький припустив, що надані Україні танки Leopard і Challenger залучать до бойових дій імовірно до літа.
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна використовуватиме основні бойові танки, надані країнами НАТО для контрнаступу. Пізніше він повідомив, що німецькі танки Leopard, британські Challenger та американські Abrams незабаром прибудуть до України у великій кількості.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.62
Купівля 39.62Продаж 40.33
-
EUR
Купівля 42.62Продаж 43.62
- Актуальне
- Важливе