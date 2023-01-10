Прем'єр Швеції пообіцяв надати Україні САУ Archer
Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон пообіцяв, що Україна отримає самохідні артилерійські установки Archer, про можливість постачання яких ішлося ще минулого року
Про це Крістерссон заявив на конференції неурядової організації "Суспільство та оборона", інформує Aftonbladet.
"Я завжди говорив, що ми рішуче підтримуємо надання (Україні) цієї передової системи озброєнь. Ця робота триває, і я повернуся до вас, щойно ми її завершимо", – зазначив шведський прем’єр.
Відповідаючи на питання, чому САУ Archer не було в пакеті військової допомоги, затвердженому урядом Крістерссона в грудні, той відповів, що ця техніка "не була на першому місці у списку побажань України".
"Archer був і залишається для нас головним пріоритетом", – запевнив він.
Ще наприкінці серпня 2022 року тодішня міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде повідомила, що шведський уряд розглядає можливість передати Україні шведські артилерійські установки Archer та переносні зенітно-ракетні комплекси RBS70.
Як зазначає "Мілітарний", артилерійська частина САУ Archer представлена гарматою FH 77B калібром 155-мм з довжиною ствола у 52 калібри. Апарат заряджання дозволяє випускати шість снарядів за 30 секунд по різних траєкторіях.
Максимальна дальність стрільби САУ Archer становить від 30 до 60 кілометрів, а максимальна скорострільність – 8-9 пострілів за хвилину, час розгортання системи – 30 секунд.
Відомо, що на озброєнні Швеції перебувають щонайменше 48 систем Archer.
- Нагадаємо, про можливість надання Україні САУ Archer експерти говорили ще у квітні 2022 року.
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