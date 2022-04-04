Прем'єр Словаччини запевнив, що країна не платитиме за газ рублями
Словаччина не йтиме проти наміру ЄС відмовити Росії платити за газ рублями, запевнив голова словацького уряду Едуард Хегер
Про це пише "Європейська правда".
"У цій ситуації єдність є ключовим, і ми наполягаємо на дотриманні умов контракту та платежів у євро", – сказав Хегер.
Словацька газова компанія SPP здійснила останній платіж за газ в євро, наступний платіж запланований на 20 травня.
- Нагадаємо, міністр економіки Словаччини Ріхард Сулік нещодавно висловив готовність країни платити за поставки російського газу в рублях на вимогу РФ, попри заяви низки європейських країн про відмову виконувати ультиматум країни-агресора.
- 31 березня, Президент РФ Володимир Путін підписав указ про торгівлю газом із "недружніми країнами" за рублі. Попередньо у ЄС заявили, що платитимуть лише у валюті, оскільки так передбачено у контрактах.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна не збирається погоджуватись на вимогу Росії платити за газ у рублях.
- Німеччина жодним чином не має наміру піддаватися на газовий шантаж Путіна
- ЄС може запровадити ембарго на російські газ та нафту вже 6 квітня
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