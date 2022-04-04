Прем'єр Словаччини запевнив, що країна не платитиме за газ рублями

Про це пише "Європейська правда".

"У цій ситуації єдність є ключовим, і ми наполягаємо на дотриманні умов контракту та платежів у євро", – сказав Хегер.



Словацька газова компанія SPP здійснила останній платіж за газ в євро, наступний платіж запланований на 20 травня.

Нагадаємо, міністр економіки Словаччини Ріхард Сулік нещодавно висловив готовність країни платити за поставки російського газу в рублях на вимогу РФ, попри заяви низки європейських країн про відмову виконувати ультиматум країни-агресора.

31 березня, Президент РФ Володимир Путін підписав указ про торгівлю газом із "недружніми країнами" за рублі. Попередньо у ЄС заявили, що платитимуть лише у валюті, оскільки так передбачено у контрактах.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна не збирається погоджуватись на вимогу Росії платити за газ у рублях.

Німеччина жодним чином не має наміру піддаватися на газовий шантаж Путіна

ЄС може запровадити ембарго на російські газ та нафту вже 6 квітня

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