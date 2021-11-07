Прем'єра Іраку атакували дроном з вибухівкою
Прем'єр-міністр Іраку Мустафа аль-Кадімі став ціллю "невдалої спроби вбивства", коли наповнений вибухівкою безпілотник вдарив по його резиденції в Багдаді
Про це ранком неділі, 7 листопада 2021 року, заявили іракські військові, передає Еспресо.TV.
"Військові повідомили, що Кадімі не постраждав у ході нападу, його здоров'я добре. У зв'язку з невдалою спробою замаху вживаються необхідні заходи", - інформує телевізійний канал Al Arabiya.
На своїй сторінці в Twitter іракський прем'єр сказав, що з ним все добре, й закликав громадськість до спокою.
"Ракети віроломства не знеохочують віруючих... Стійкість і наполегливість наших героїчних сил безпеки не похитнеться, коли вони працюють над збереженням безпеки людей, досягненням справедливості та виконанням закону", - Мустафа аль-Кадімі
"У мене все добре, дякувати Богу. Я серед мого народу, і я закликаю усіх до спокою та стриманості заради Іраку", - додав Кадімі.
При цьому є наведені медіа дані про загибель його кількох охоронців, ще не підтверджені офіційно.
Associated Press інформує про сімох постраждалих охоронців Кадімі, телеканал Alhadath - про десятьох.
Багдад. Вхід до Зеленої зони
Наразі жодне угруповання одразу не взяло на себе відповідальність за напад.
Разом з тим, кореспондент Al Arabiya в Багдаді повідомив, що в районі Зеленої зони, де розташований будинок Кадімі разом з посольством США та іншими представництвами, помітили інтенсивні перестрілки.
- В суботу, 6 листопада, проіранські прихильники шиїтської міліції "Хашед аш-Шаабі" розташувалися біля однієї з брам на вході Зеленої зони, виступаючи проти результатів виборів минулого місяця. Це сталося наступного день після того, як протестувальника-шиїта було вбито у зіткненнях із силами безпеки.
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