Прем'єра Іраку атакували дроном з вибухівкою

Про це ранком неділі, 7 листопада 2021 року, заявили іракські військові, передає Еспресо.TV.



"Військові повідомили, що Кадімі не постраждав у ході нападу, його здоров'я добре. У зв'язку з невдалою спробою замаху вживаються необхідні заходи", - інформує телевізійний канал Al Arabiya.



На своїй сторінці в Twitter іракський прем'єр сказав, що з ним все добре, й закликав громадськість до спокою.



"Ракети віроломства не знеохочують віруючих... Стійкість і наполегливість наших героїчних сил безпеки не похитнеться, коли вони працюють над збереженням безпеки людей, досягненням справедливості та виконанням закону", - Мустафа аль-Кадімі



"У мене все добре, дякувати Богу. Я серед мого народу, і я закликаю усіх до спокою та стриманості заради Іраку", - додав Кадімі.



При цьому є наведені медіа дані про загибель його кількох охоронців, ще не підтверджені офіційно.

Associated Press інформує про сімох постраждалих охоронців Кадімі, телеканал Alhadath - про десятьох.





Багдад. Вхід до Зеленої зони

Наразі жодне угруповання одразу не взяло на себе відповідальність за напад.



Разом з тим, кореспондент Al Arabiya в Багдаді повідомив, що в районі Зеленої зони, де розташований будинок Кадімі разом з посольством США та іншими представництвами, помітили інтенсивні перестрілки.