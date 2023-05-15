Про це прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас сказала під час свого виступу в межах Копенгагенського саміту демократії.

"Чим швидше Путін зрозуміє, що він припустився помилки, не зможе досягнути своїх цілей і перемогти героїчних українців, тим швидше завершиться війна", - заявила вона.

За її словами, за злочини в Україні несе відповідальність не тільки Путін, а й усі росіяни. Також політикиня наголосила на необхідності збереження санкцій проти РФ.

"Ми не можемо вірити в добру волю агресора і кримінальних злочинців, не можна дивитися на Росію крізь призму демократії. Не можна приймати бажане за дійсне, Росія має залишатися країною-парією, яка має бути ізольованою. Не можна допускати політики замирення (агресора, – ред.), переходити до відносин з Росією, як було раніше, і скасовувати санкції", - сказала Каллас.