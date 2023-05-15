Прем'єрка Естонії: Війна завершиться, щойно Путін зрозуміє, що не може досягнути цілей і перемогти українців
Війна в Україні завершиться тоді, коли президент РФ Володимир Путін зрозуміє, що припустився помилки і не зможе перемогти українців
Про це прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас сказала під час свого виступу в межах Копенгагенського саміту демократії.
"Чим швидше Путін зрозуміє, що він припустився помилки, не зможе досягнути своїх цілей і перемогти героїчних українців, тим швидше завершиться війна", - заявила вона.
За її словами, за злочини в Україні несе відповідальність не тільки Путін, а й усі росіяни. Також політикиня наголосила на необхідності збереження санкцій проти РФ.
"Ми не можемо вірити в добру волю агресора і кримінальних злочинців, не можна дивитися на Росію крізь призму демократії. Не можна приймати бажане за дійсне, Росія має залишатися країною-парією, яка має бути ізольованою. Не можна допускати політики замирення (агресора, – ред.), переходити до відносин з Росією, як було раніше, і скасовувати санкції", - сказала Каллас.
- У МЗС Естонії закликали на майбутньому саміті НАТО надати Україні "додаткові кроки" до членства.
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