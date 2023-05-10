Прем'єрка Фінляндії Марін оголосила про розлучення
Виконувачка обов'язків прем'єр-міністра Фінляндії Санна Марін оголосила, що розлучається з чоловіком Маркусом Ряйккененом
Про це повідомляє Yle.
"Ми разом подали на розлучення. Ми вдячні за 19 років спільного життя та за нашу улюблену доньку", - написала Марін в Instagram.
Вона запевнила, що вони з колишнім чоловіком залишаються найкращими друзями та люблячими батьками.
Санна Марін та Маркус Ряйккенен, який є бізнесменом та колишнім футболістом (грав за "Тампере"), познайомилися, коли їм було по 18 років, а одружилися у серпні 2020 року.
Уряд Марін пішов у відставку в квітні через обрання нового парламенту Фінляндії та виконуватиме функції тимчасового кабінету міністрів до моменту затвердження його нового складу.
- 6 квітня Санна Марін подала у відставку з посади прем'єр-міністра Фінляндії.
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