Про це повідомляє Yle.

Члени чинного кабінету міністрів продовжать виконувати обов'язки до формування нового складу уряду. Коаліція в парламенті розпочне обговорення з цього питання наступного тижня.

Соціал-демократична партія Санни Марін за підсумками парламентських виборів посіла третє місце. Перше місце виборола консервативна "Національна коаліція", друге - націоналістична партія "Істинні фіни".

Санна Марін визнала поразку та привітала конкурентів із перемогою на виборах.

"Демократія висловилася", - сказала вона.

Довідка

У 2019 році Санна Марін стала наймолодшою головою уряду у світі. На роки її прем'єрства припала пандемія COVID-19, початок повномасштабної війни в Україні та рішення про вступ до НАТО.