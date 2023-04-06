Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін подала у відставку
Прем'єрка іде з посади після поразки її Соціал-демократичної партії на парламентських виборах. Вона залишиться на посаді до моменту формування нового уряду
Про це повідомляє Yle.
Члени чинного кабінету міністрів продовжать виконувати обов'язки до формування нового складу уряду. Коаліція в парламенті розпочне обговорення з цього питання наступного тижня.
Соціал-демократична партія Санни Марін за підсумками парламентських виборів посіла третє місце. Перше місце виборола консервативна "Національна коаліція", друге - націоналістична партія "Істинні фіни".
Санна Марін визнала поразку та привітала конкурентів із перемогою на виборах.
"Демократія висловилася", - сказала вона.
Довідка
У 2019 році Санна Марін стала наймолодшою головою уряду у світі. На роки її прем'єрства припала пандемія COVID-19, початок повномасштабної війни в Україні та рішення про вступ до НАТО.
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