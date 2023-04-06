Прессекретар ОП: у питанні можливих переговорів з РФ варто орієнтуватися лише на Зеленського
Прессекретар президента Сергій Нікіфоров заявив, що в питанні ймовірних переговорів із Росією слід орієнтуватися на Володимира Зеленського
Про це прессекретар заявив в коментарі LIGA.net.
Говорячи щодо заяви одного з радників президента Андрія Сибіги про можливі переговори з Росією, якщо ЗСУ досягнуть межі тимчасово окупованого півострова, прессекретар президента ствердив:
"У цьому питанні слід орієнтуватися на слова президента України – верховного головнокомандувача", - зазначив речник Сергій Нікіфоров.
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