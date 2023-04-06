Про це прессекретар заявив в коментарі LIGA.net.

Говорячи щодо заяви одного з радників президента Андрія Сибіги про можливі переговори з Росією, якщо ЗСУ досягнуть межі тимчасово окупованого півострова, прессекретар президента ствердив:

"У цьому питанні слід орієнтуватися на слова президента України – верховного головнокомандувача", - зазначив речник Сергій Нікіфоров.