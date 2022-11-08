Прессекретар президента Чехії одружився з українкою, яка жила в нього як біженка
Минулого тижня прессекретар президента Чехії Їржі Овчачек одружився з українкою
Про це з посиланням на два незалежні джерела повідомив чеський таблоїд "Blesk".
43-річний Овчачек одружився в п'ятницю і наразі проводить медовий місяць у Чехії. За даними видання, він зійшовся зі своєю обраницею навесні.
Дружина Овчачека родом з України, і вони познайомилися, коли він запропонував їй житло в рамках допомоги біженцям. Також повідомляється, що в неї є син дошкільного віку.
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