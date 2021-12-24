Президент "Дженоа" розповів, яку ціль поставив Шевченку

Про це повідомляє Calciomercato.



Дзангрілло пообіцяв фантам, що команда гратиме в Серії А у наступному сезоні.



"Ми маємо проблеми, але зараз вони не залежать від перехідного етапу. Команда щосили намагається бути конкурентоспроможною в Серії А, тому головна мета – зберегти прописку. Коли ви починаєте роботу над важливим проектом, потрібно в першу чергу забезпечити наявність всіх важелів для досягнення цілей. Насамперед – залишитись у Серії А. Думаю, можу це пообіцяти фанам, навіть не думаючи бути зазивалою", – сказав президент "Дженоа" Альберто Дзангрілло.

Під керівництвом Шевченка "Дженоа" в чемпіонаті Італії зазнала п'яти поразок, двічі зіграла внічию та здобула одну перемогу в Кубку країни. У турнірній таблиці Серії А перебуває у "зоні вильоту" - на 18-й позиції.

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