Президент "Дженоа" розповів, яку ціль поставив Шевченку
Президент "Дженоа" Альберто Дзангрілло зізнався, що поставив перед Андрієм Шевченком завдання залишитись у вищому дивізіоні
Про це повідомляє Calciomercato.
Дзангрілло пообіцяв фантам, що команда гратиме в Серії А у наступному сезоні.
"Ми маємо проблеми, але зараз вони не залежать від перехідного етапу. Команда щосили намагається бути конкурентоспроможною в Серії А, тому головна мета – зберегти прописку. Коли ви починаєте роботу над важливим проектом, потрібно в першу чергу забезпечити наявність всіх важелів для досягнення цілей. Насамперед – залишитись у Серії А. Думаю, можу це пообіцяти фанам, навіть не думаючи бути зазивалою", – сказав президент "Дженоа" Альберто Дзангрілло.
Під керівництвом Шевченка "Дженоа" в чемпіонаті Італії зазнала п'яти поразок, двічі зіграла внічию та здобула одну перемогу в Кубку країни. У турнірній таблиці Серії А перебуває у "зоні вильоту" - на 18-й позиції.
- Нагадаємо, 21 грудня у 19-му турі чемпіонату Італії з футболу "Дженоа" під керівництвом Андрія Шевченка зіграла внічию з командою іншого українця, Руслана Малиновського, - "Аталантою".
- 23 грудня стало відомо, що форвард швейцарського "Янг Бойза" Джордан Сьєбатшо може стати гравцем італійської "Дженоа".
- 24 грудня президент "Дженоа" Альберто Дзангрілло зізнався, що доручив Андрію Шевченку роботу у своєму клубі, бо українець - скрупульозний і серйозний тренер.
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