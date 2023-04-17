Президент Естонії затвердив новий склад уряду Каллас
У понеділок, 17 квітня, президент Естонії Алар Каріс затвердив склад нового уряду на чолі з проукраїнською прем'єркою Каєю Каллас
Про це інформує естонський мовник ERR.
17 квітня урядовці складуть присягу в парламенті, після чого розпочнуть роботу.
Новий уряд Каллас сформований на основі коаліційної угоди Партії реформ, політсили Естонія 200 та соціал-демократів.
Повідомляється, новостворена коаліція має цілі: забезпечення безпеки, стійкість державних фінансів, проведення реформ у сфері екології, збільшення тривалості життя, регіональна політика та скорочення нерівності доходів, національний розвиток та якісна освіта.
Минулого тижня кандидатка у прем'єри Каллас отримала повноваження сформувати новий уряд за підтримки 59 членів Рійгікогу.
Це буде вже третій уряд Каї Каллас. Її перший уряд пропрацював з 26 січня 2021 року по 18 липня 2022 року, другий - з 18 липня 2022 року.
- Раніше Кая Каллас заявила, що керівні посади в ЄС і НАТО маїть отримати представники країн Східної Європи.
- 11 квітня прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас на зустрічі з президентом країни Аларом Карісом сказала про відставку уряду у зв'язку з початком роботи нового складу парламенту.
- Естонська поліція безпеки (КаПо) заявила, що ФСБ РФ систематично намагається вербувати українських біженців, які прибувають з Росії в країну.
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