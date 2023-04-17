Президент Естонії затвердив новий склад уряду Каллас

Про це інформує естонський мовник ERR.

17 квітня урядовці складуть присягу в парламенті, після чого розпочнуть роботу.

Новий уряд Каллас сформований на основі коаліційної угоди Партії реформ, політсили Естонія 200 та соціал-демократів.

Повідомляється, новостворена коаліція має цілі: забезпечення безпеки, стійкість державних фінансів, проведення реформ у сфері екології, збільшення тривалості життя, регіональна політика та скорочення нерівності доходів, національний розвиток та якісна освіта.

Минулого тижня кандидатка у прем'єри Каллас отримала повноваження сформувати новий уряд за підтримки 59 членів Рійгікогу.

Це буде вже третій уряд Каї Каллас. Її перший уряд пропрацював з 26 січня 2021 року по 18 липня 2022 року, другий - з 18 липня 2022 року.