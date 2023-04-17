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Президент Естонії затвердив новий склад уряду Каллас

17 квітня, 2023 понедiлок
13:36
Світ

У понеділок, 17 квітня, президент Естонії Алар Каріс затвердив склад нового уряду на чолі з проукраїнською прем'єркою Каєю Каллас

Про це інформує естонський мовник ERR.

17 квітня урядовці складуть присягу в парламенті, після чого розпочнуть роботу.

Новий уряд Каллас сформований на основі коаліційної угоди Партії реформ, політсили Естонія 200 та соціал-демократів. 

Повідомляється, новостворена коаліція має цілі: забезпечення безпеки, стійкість державних фінансів, проведення реформ у сфері екології, збільшення тривалості життя, регіональна політика та скорочення нерівності доходів, національний розвиток та якісна освіта.

Минулого тижня кандидатка у прем'єри Каллас отримала повноваження сформувати новий уряд за підтримки 59 членів Рійгікогу.

Це буде вже третій уряд Каї Каллас. Її перший уряд пропрацював з 26 січня 2021 року по 18 липня 2022 року, другий - з 18 липня 2022 року.

  • Раніше Кая Каллас заявила, що керівні посади в ЄС і НАТО маїть отримати представники країн Східної Європи.
  • 11 квітня прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас на зустрічі з президентом країни Аларом Карісом сказала про відставку уряду у зв'язку з початком роботи нового складу парламенту.  
  • Естонська поліція безпеки (КаПо) заявила, що ФСБ РФ систематично намагається вербувати українських біженців, які прибувають з Росії в країну.  

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