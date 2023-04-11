Уряд Естонії йде у відставку, президент запропонував прем'єрці Каллас очолити новий кабмін
Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас на зустрічі з президентом країни Аларом Карісом заявила про відставку уряду у зв'язку з початком роботи нового складу парламенту
Про це повідомила естонська телерадіокомпанія ERR.
Водночас Каріс запропонував Каллас, як лідерці партії-переможця виборів - Партії реформ, очолити новий склад уряду.
За словами президента, підсумком перемовин щодо коаліції стало згода Партії реформ, Естонії 200 та Соціал-демократичної партії на спільне управління.
"Це мені підтвердили всі партії, з якими я розмовляв. Ці три партії мають сильну більшість у парламенті - 60 голосів. Тож мені не потрібно двох тижнів, щоб ухвалити рішення. Уряд має почати працювати якнайшвидше, тому що справ дуже багато", - сказав Каріс.
Висуваючи кандидатуру Каллас у прем'єри, президент висловив сподівання, що парламент підтримає цю пропозицію.
"Висуваю лідера Партії реформ, яка перемогла на виборах у Рійгікогу, Каю Каллас кандидатом у прем'єр-міністри та прошу її виступити у парламенті з доповіддю щодо формування майбутнього уряду. Сподіваюся, що Рійгікогу передасть Каї Каллас повноваження щодо формування уряду", - сказав Каріс.
Зустрічі президента з кандидатами в міністри, висунутими Партією реформ, Естонією 200 та Соціал-демократичною партією, заплановані на вівторок.
"Після цих зустрічей я можу призначити - сподіваюся, зі спокійним серцем - новий уряд", - підсумував Каріс.
- Раніше Кая Каллас заявила, що керівні посади в ЄС і НАТО маїть отримати представники країн Східної Європи.
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