Про це повідомила естонська телерадіокомпанія ERR.

Водночас Каріс запропонував Каллас, як лідерці партії-переможця виборів - Партії реформ, очолити новий склад уряду.

За словами президента, підсумком перемовин щодо коаліції стало згода Партії реформ, Естонії 200 та Соціал-демократичної партії на спільне управління.

"Це мені підтвердили всі партії, з якими я розмовляв. Ці три партії мають сильну більшість у парламенті - 60 голосів. Тож мені не потрібно двох тижнів, щоб ухвалити рішення. Уряд має почати працювати якнайшвидше, тому що справ дуже багато", - сказав Каріс.

Висуваючи кандидатуру Каллас у прем'єри, президент висловив сподівання, що парламент підтримає цю пропозицію.

"Висуваю лідера Партії реформ, яка перемогла на виборах у Рійгікогу, Каю Каллас кандидатом у прем'єр-міністри та прошу її виступити у парламенті з доповіддю щодо формування майбутнього уряду. Сподіваюся, що Рійгікогу передасть Каї Каллас повноваження щодо формування уряду", - сказав Каріс.

Зустрічі президента з кандидатами в міністри, висунутими Партією реформ, Естонією 200 та Соціал-демократичною партією, заплановані на вівторок.

"Після цих зустрічей я можу призначити - сподіваюся, зі спокійним серцем - новий уряд", - підсумував Каріс.