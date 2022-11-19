Про це президент Естонії Алар Каріс заявив на Галіфакському безпековому форумі в Канаді.

"Естонія твердо переконана, що Україна цілком здатна скористатися допомогою західних союзників і досягти успіху у війні. Тепер ми маємо забезпечити, щоб Україна змогла зберегти цей успіх. Недоречно припускати, що цієї зими Україна не зможе просунутися далі", - заявив він.

Каріс наголосив, що Фінляндія свого часу перемогла у Зимовій війні, тому естонський лідер на форумі закликав підтримати українські війська.

"Тому потрібно продовжувати надавати військову допомогу Україні та підвищувати ціну війни для Росії", - сказав президент.

19 листопада президент Естонії Алар Каріс наголосив, що західні країни не повинні побоюватися можливих потрясінь для Росії, якщо країна-агресорка програє війну. Президент наголосив, що РФ не виправдала надій щодо посилення в країні демократії ні наприкінці 80-х, ні на початку 90-х. Натомість, за його словами, Росія виростила імперіалістичні амбіції, які жодним чином не зробили світ безпечнішим.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb