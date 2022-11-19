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Президент Естонії: ЗСУ зможуть взимку продовжити контрнаступ, тому союзники мають посилити підтримку України

19 листопада, 2022 субота
14:18
Світ Алар Каріс

Українська армія взимку зможе продовжити контрнаступ, тому союзники та партнери мають посилити підтримку України та тиск на Росію

Про це президент Естонії Алар Каріс заявив на Галіфакському безпековому форумі в Канаді.

"Естонія твердо переконана, що Україна цілком здатна скористатися допомогою західних союзників і досягти успіху у війні. Тепер ми маємо забезпечити, щоб Україна змогла зберегти цей успіх. Недоречно припускати, що цієї зими Україна не зможе просунутися далі", - заявив він.

Каріс наголосив, що Фінляндія свого часу перемогла у Зимовій війні, тому естонський лідер на форумі закликав підтримати українські війська.

"Тому потрібно продовжувати надавати військову допомогу Україні та підвищувати ціну війни для Росії", - сказав президент.

  • 19 листопада президент Естонії Алар Каріс наголосив, що західні країни не повинні побоюватися можливих потрясінь для Росії, якщо країна-агресорка програє війну. Президент наголосив, що РФ не виправдала надій щодо посилення в країні демократії ні наприкінці 80-х, ні на початку 90-х. Натомість, за його словами, Росія виростила імперіалістичні амбіції, які жодним чином не зробили світ безпечнішим.

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