Президент Індонезії прибув до Києва
Президент Індонезії Джоко Відодо вранці 29 червня прибув до столиці України
Про це він написав у твіттері.
"Одинадцятигодинна дорога поїздом з польського міста Перемишль до української столиці минула без проблем. Ми прибули на платформу 1 Центрального вокзалу Києва близько 08:50 за місцевим часом, нас зустріли кілька українських посадовців", – написав він.
За словами Джоко Відодо, перед зустріччю з Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці він має відвідати місце руїн житлового комплексу в Ірпені, а також Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України.
Перед тим Джоко Відодо повідомив, що виїхав з Перемишля до Києва.
"Ми розпочали цю миротворчу місію з добрих намірів. Сподіваюся, стане легше. З вокзалу в місті Перемишль, Польща, о дев’ятій вечора я розпочав цю миротворчу місію прямим поїздом до Києва, столиці України", – зазначив Джоко Відодо.
- Як повідомляла днями The Guardian, президент Індонезії Джоко Відодо має відвідати Україну та Росію. У РФ він хоче просити Володимира Путіна віддати наказ про негайне припинення вогню
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