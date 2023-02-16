Президент Казахстану провів телефонні переговори з Зеленським: обговорювали гуманітарні зв'язки
У четвер, 16 лютого, відбулася телефонна розмова президентів Казахстану Касима-Жомарта Токаєва з українським лідером Володимиром Зеленським
Про це повідомила пресслужба президента Казахстану.
У Токаєва стверджують, що розмова відбулася за ініціативи Зеленського.
"Глави держав обговорили питання гуманітарних зв'язків між Казахстаном та Україною", - пише пресслужба президента Казахстану.
Згідно з повідомленням, Касим-Жомарт Токаєв підтвердив позицію Казахстану щодо "дипломатичного вирішення збройного конфлікту між Росією та Україною на основі Статуту ООН та загальновизнаних норм міжнародного права".
- У листопаді минулого року Токаєв заявляв, що Казахстан "підтримує територіальну цілісність усіх держав".
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