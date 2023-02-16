Про це повідомила пресслужба президента Казахстану.

У Токаєва стверджують, що розмова відбулася за ініціативи Зеленського.

"Глави держав обговорили питання гуманітарних зв'язків між Казахстаном та Україною", - пише пресслужба президента Казахстану.

Згідно з повідомленням, Касим-Жомарт Токаєв підтвердив позицію Казахстану щодо "дипломатичного вирішення збройного конфлікту між Росією та Україною на основі Статуту ООН та загальновизнаних норм міжнародного права".