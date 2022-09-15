Президент Киргизстану зневажив Путіна, змусивши чекати перед спільним брифінгом

Про це повідомляє телеграм-канал ЧТД, розповсюдивши відео кремлівських пропагандистів.

Тепер Путіна змусив чекати на президент Киргизстану Садір Нургожевич Жапаров.

А кілька місяців тому Путіну (відомому своїми постійними запізненнями) довелося чекати на турецького президента Ердогана.

Пропагандисти з РІА" Новости", однак, витончено описали це так: "Путін прийшов раніше".

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