Президент Киргизстану зневажив Путіна, змусивши чекати перед спільним брифінгом
Це вже другий лідер, що повторив зневажливий вчинок, яким колись славився сам Путін
Про це повідомляє телеграм-канал ЧТД, розповсюдивши відео кремлівських пропагандистів.
Тепер Путіна змусив чекати на президент Киргизстану Садір Нургожевич Жапаров.
А кілька місяців тому Путіну (відомому своїми постійними запізненнями) довелося чекати на турецького президента Ердогана.
Пропагандисти з РІА" Новости", однак, витончено описали це так: "Путін прийшов раніше".
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