Президент Латвії Левітс закликав ізолювати від суспільства проросійськи налаштованих громадян
Президент Латвії Егілс Левітс заявив, що повномасштабна війна Росії показала нелояльність частини латвійського суспільства уряду та що його завданням є ізоляція цієї частини від решти спільноти
Про це інформує LSM..
"Після війни, яку Росія розпочала в Україні, ми в Латвії стали більш патріотичними та національними, а також краще розуміємо ціну свободи" - сказав Левітс.
Він заявив, що війна в Україні зробила Латвію "більш чутливою" до присутності Росії та російських настроїв у країні. Наприклад, зараз вони набагато болючіше сприймають російські пам'ятники.
Левітс розповів, що з початку війни в Україні в латвійському суспільстві можна спостерігати як позитивні, так і негативні аспекти.
Позитивним ефектом, на думку президента, є те, що більшість латвійців стала краще усвідомлювати свою країну та ціну свободи.
"Війна показала, що ми, латвійці, за безпечну країну", - сказав Левітс.
З іншого боку, негативний ефект полягає в тому, що проявилася "нелояльна до держави частина російського суспільства".
"Наше завдання - розібратися з цією (частиною, - ред.) та ізолювати її від суспільства" - сказав президент.
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