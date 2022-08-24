Про це інформує LSM..

"Після війни, яку Росія розпочала в Україні, ми в Латвії стали більш патріотичними та національними, а також краще розуміємо ціну свободи" - сказав Левітс.

Він заявив, що війна в Україні зробила Латвію "більш чутливою" до присутності Росії та російських настроїв у країні. Наприклад, зараз вони набагато болючіше сприймають російські пам'ятники.

Левітс розповів, що з початку війни в Україні в латвійському суспільстві можна спостерігати як позитивні, так і негативні аспекти.

Позитивним ефектом, на думку президента, є те, що більшість латвійців стала краще усвідомлювати свою країну та ціну свободи.

"Війна показала, що ми, латвійці, за безпечну країну", - сказав Левітс.

З іншого боку, негативний ефект полягає в тому, що проявилася "нелояльна до держави частина російського суспільства".

"Наше завдання - розібратися з цією (частиною, - ред.) та ізолювати її від суспільства" - сказав президент.

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