Президент Литви нагородив Залужного орденом "Лицарський хрест"
У День державності Литви у четвер, 6 липня, президент країни Гітанас Науседа нагородив держнагородами кількох українських посадовців, серед них - Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний
Про це інформує LRT.
Загалом Науседа нагородив близько 80 литовських та іноземних громадян. Ордени також отримали четверо українських посадовців.
Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного нагородили Офіцерським хрестом Ордену Лицарського хреста "за виняткову мужність, стійкість і вірність обов'язку, виявлені у боротьбі з найбільшим агресором 21 століття - терористичною Росією". Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля - Командорським хрестом Ордену Гедиміна за внесок в активну співпрацю між Україною та Литвою і просування демократичних цінностей.
Командорський хрест Ордену Лицарського хреста отримав міністр оборони Олексій Резніков за захист західних демократичних цінностей та боротьбу за безпечну Європу. А віцепрем'єр-міністерку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину відзначили Офіцерським хрестом Ордену Святого Гедиміна за зусилля, спрямовані на досягнення членства України в Європейському Союзі та НАТО.
- 24 березня Володимир Зеленський нагородив міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса орденом князя Ярослава Мудрого III ступеня. Він подякував країні за підтримку України.
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