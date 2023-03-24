Зеленський нагородив голову МЗС Литви орденом князя Ярослава Мудрого III ступеня
Президент України Володимир Зеленський нагородив міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса орденом князя Ярослава Мудрого III ступеня
Про це Володимир Зеленський написав у телеграмі.
"За особливі заслуги вручив міністру закордонних справ Литви Габріелюсу Ландсбергісу орден князя Ярослава Мудрого III ступеня. Дякую вам, вашій країні, вашим великим людям за підтримку України. Ми цього ніколи не забудемо. Вам завжди раді в Україні", - написав він.
- Нагадаємо, 21 березня, Сейм Литви ухвалив резолюцію "Про обмеження впливу терористичної Росії" та закликав країни ЄС і НАТО докласти зусиль для ініціювання всебічної міжнародної ізоляції РФ.
- Президент Литви Ґітанас Науседа повідомив, що його країна готує новий пакет військової допомоги Україні, куди, зокрема, увійдуть антидрони.
- 22 березня Сейм Литви схвалив законопроєкт, який призупинить приймання заяв про набуття громадянства від росіян і білорусів, а також розгляд уже поданих.
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