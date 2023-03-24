Зеленський нагородив голову МЗС Литви орденом князя Ярослава Мудрого III ступеня

Про це Володимир Зеленський написав у телеграмі.

"За особливі заслуги вручив міністру закордонних справ Литви Габріелюсу Ландсбергісу орден князя Ярослава Мудрого III ступеня. Дякую вам, вашій країні, вашим великим людям за підтримку України. Ми цього ніколи не забудемо. Вам завжди раді в Україні", - написав він.