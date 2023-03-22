Про це інформує Delfi.

За проєкт закону у першому читанні проголосували 113 литовських депутатів, дев'ять утрималися, проти не було подано жодного голосу.

Поправки також передбачають тимчасову заборону купівлі нерухомості на території Литви, за винятком власників посвідки на проживання, отриманого на підставі статусу політичного біженця.

Парламент Литви у першому читанні схвалив поправки до Закону "Про міжнародні санкції" та проєкт Закону "Про обмежувальні заходи у зв'язку з військовою агресією в Україні", якими пропонується встановити додаткові обмеження з метою захисту нацбезпеки Литви інтересів зовнішньої політики країни.

"Більша частина громадян Росії підтримує агресивні військові дії своєї країни, нічого не робить для того, щоб зупинити агресію режиму, тому відповідальність лягати та на громадян країни. З метою зміни їхньої поведінки доцільно встановити обмеження, пов'язані з можливістю відвідувати громадянами Росії та Білорусі Литву та територію ЄС та приїжджати сюди", – сказала на засіданні парламенту віцеміністерка закордонних справ Йовіта Нелюпшене.

Пропонується призупинити приймання заяв від громадян Росії та Білорусі на:

отримання віз у візових службах Литви за кордоном, крім випадків, коли документи подаються за посередництвом МЗС та розгляду вже поданих заявок;

отримання національних віз у візових службах Литви за кордоном;

видачу посвідки на тимчасове проживання у Литві для тих, хто не має чинної шенгенської чи національної візи, чи посвідки на проживання в країні, чи в ЄС, крім випадків, коли документи подаються за посередництвом МЗС;

отримання електронного статусу резидента, засобів електронного розпізнавання резидента та електронного підпису та дію виданих сертифікатного електронного розпізнавання резидента та електронного підпису;

отримання громадянства Литви та прийняття рішень щодо прийнятих заявок, окрім відмови від громадянства;

купівлю нерухомості біля Литви, крім випадків, коли громадянина Росії є посвідка на проживання у Литві, виданий за 2 ч. 1301 ст. Закону "Про юридичне становище іноземців".

Крім того, при перетині зовнішніх кордонів ЄС громадян Росії чекає додаткова індивідуальна перевірка щодо загрози нацбезпеці Литви, громадському порядку, політиці, безпеці, громадському здоров'ю та міжнародним відносинам, крім випадків, які відповідають умовам кодексу Шенгенської зони.

А також після ухвалення закону оприлюднити інформацію про економічні зв'язки з РФ та Білоруссю юридичних осіб, які пов'язані або перебувають під керівництвом литовських політиків.