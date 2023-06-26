Про це пише The Guardian.

"Якщо Пригожин або частина групи "Вагнера" опиниться в Білорусі з незрозумілими планами і незрозумілими намірами, це означатиме лише те, що нам потрібно ще більше зміцнювати безпеку наших східних кордонів", - сказав Науседа.

Він наголосив, що йдеться не лише про Литву, але про НАТО загалом.

За його словами, Литва виділить додаткові розвідувальні можливості для вивчення політичних і безпекових аспектів Білорусі.

На його думку, Путін може зіткнутися з новими проблемами для свого керівництва.

"Король голий", - зауважив Науседа.