Президент Литви закликав НАТО посилити східний фланг, якщо Пригожин залишиться в Білорусі
Після засідання Ради державної безпеки президент Литви Гітанас Науседа попередив, що НАТО необхідно зміцнити свій східний фланг, якщо Євген Пригожин залишиться в Білорусі
Про це пише The Guardian.
"Якщо Пригожин або частина групи "Вагнера" опиниться в Білорусі з незрозумілими планами і незрозумілими намірами, це означатиме лише те, що нам потрібно ще більше зміцнювати безпеку наших східних кордонів", - сказав Науседа.
Він наголосив, що йдеться не лише про Литву, але про НАТО загалом.
За його словами, Литва виділить додаткові розвідувальні можливості для вивчення політичних і безпекових аспектів Білорусі.
На його думку, Путін може зіткнутися з новими проблемами для свого керівництва.
"Король голий", - зауважив Науседа.
- У п'ятницю, 23 червня, російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин заявив, що 25 тис. найманців йдуть розбиратися з Сергієм Шойгу. Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.
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