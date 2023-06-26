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Президент Литви закликав НАТО посилити східний фланг, якщо Пригожин залишиться в Білорусі

26 червня, 2023 понедiлок
00:40
Світ Литва прапор

Після засідання Ради державної безпеки президент Литви Гітанас Науседа попередив, що НАТО необхідно зміцнити свій східний фланг, якщо Євген Пригожин залишиться в Білорусі

Про це пише The Guardian.

"Якщо Пригожин або частина групи "Вагнера" опиниться в Білорусі з незрозумілими планами і незрозумілими намірами, це означатиме лише те, що нам потрібно ще більше зміцнювати безпеку наших східних кордонів", - сказав Науседа.

Він наголосив, що йдеться не лише про Литву, але про НАТО загалом.

За його словами, Литва виділить додаткові розвідувальні можливості для вивчення політичних і безпекових аспектів Білорусі.

На його думку, Путін може зіткнутися з новими проблемами для свого керівництва.

"Король голий", - зауважив Науседа.

  • У п'ятницю, 23 червня, російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин заявив, що 25 тис. найманців йдуть розбиратися з Сергієм Шойгу. Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.

Росія
Литва
НАТО
Заколот Вагнера
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