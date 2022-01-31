Президент Монголії заявив про початок реальної роботи з будівництва газопроводу із РФ в КНР

Про це Хурелсух розповів в ефірі телеканалу "Росія-24".



За його словами, газопровід "Союз Схід", який проведуть із Росії до Китаю через територію Монголії, принесе суттєву економічну вигоду кожній із трьох сторін.



"Це проєкт євразійського масштабу і він має справді велике значення, тому що може доставляти природні багатства Росії її економічному партнеру Китаю", - заявив президент Монголії.



Навесні 2021 року було затверджено аналіз проєкту будівництва магістрального газопроводу "Союз Схід", який стане продовженням газопроводу РФ "Сила Сибіру - 2". У жовтні 2021 року "Газпром" та Монголія узгодили схему проходження траси газопроводу.



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