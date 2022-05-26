English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Президент Німеччини закликав Путіна негайно вивести війська з України і почати переговори із Зеленським

Президент Німеччини закликав Путіна негайно вивести війська з України і почати переговори із Зеленським

26 травня, 2022 четвер
06:09
Світ Франк-Вальтер Штайнмаєр

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав очільника РФ Володимира Путіна почати переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Він також вимагає припинити бойові дії на українській території

Про це повідомляє DW.

"Пане Путін, припиніть страждання та руйнування в Україні! Виведіть свої війська! І не відмовляйтеся від прямих та серйозних переговорів з президентом Зеленським!" - звернувся Штайнмаєр до російського президента.

Він зауважив на тому, що "агресивна війна Путіна зачіпає не лише людей в Україні". Так, ціни на зерно в світі зросли, адже Росія блокує в українських портах експорт мільйонів тонн зерна.

"Багатьом регіонам світу найближчими місяцями загрожують голод і смерть, особливо у Східній та Південній Африці", - попередив він.

Німецький президент додав, що "наслідки війни Путіна вдарять по державах, які ще не оговталися від пандемії коронавірусу, і по регіонах, де ґрунт через кліматичну кризу висихає і стає неродючим".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

війна з Росією
Військові новини
переговори з Росією
Читайте також:
24 травня, 2022 вiвторок
"В Європі є певні тривожні дзвіночки, і наше завдання, щоб вони не перейшли в який-небудь інший звук", - Павло Клімкін
газ
25 травня, 2022 середа
Європа погодилася платити Путіну за газ рублями, - The Washington Post
25 травня, 2022 середа
Російські війська запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю, одну збила ППО. Є загиблі й поранені
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.22
    Купівля 34.22
    Продаж 35.79
  • EUR
    Купівля 36.08
    Продаж 38.06
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
26 травня
06:31
санкції проти РФ
ЄС заморозив активи Центробанку РФ на €23 млрд
05:43
Танк Leopard
"Вони не стоять на автопарку, їх ще треба виготовити": у Німеччині відкинули звинувачення Польщі в невиконанні обіцянки щодо танків
05:41
вагони-рефрижератори
На один вагон-рефрижератор із тілами російських військових щодня витрачають 100 літрів пального, - УЗ
05:11
"Про порти говоріть з Україною, а не з нами": постпред РФ в ООН про відновлення експорту українського зерна
04:01
КНДР ракета
США закликають посилити санкції ООН проти Північної Кореї
03:33
острів Зміїний
Поблизу Зміїного помітили захоплений катер ЗСУ, який окупанти можуть використати для провокацій, - ОК "Південь"
02:58
єврейська громада україни
Ізраїль не дозволив постачати Україні протитанкові ракети
02:40
санкції проти рф нафтопровід ембарго
Нафтове ембарго, яке запропонували країни ЄС, зависло у протистоянні, -The New York Times
02:06
Україна ЄС
Італія, Угорщина та Кіпр закликають до мирних перемовин з Росією
01:39
На фото нагорода, яку отримав фільм "Чому я живий"
Український фільм "Чому я живий" здобув перемогу на фестивалі у Каннах
01:15
біженці Чехія
У Празі прихистили понад 80 тис. українських біженців
00:59
Візуалізація майбутнього муралу Свята Джавеліна
Рада Церков проти Святої Джавеліни. Мурал у столиці спричинив скандал
00:54
На фото картка для проїзду у громадському транспорту Оттави
В Оттаві запропонували безкоштовний проїзд у громадському транспорті для біженців з України
00:39
Танкер для доставки СПГ
Німеччина купуватиме у США скраплений газ
00:37
На фото зруйнований будинок через обстріли на Сході України
25 травня воїни Об'єднаних сил відбили 10 атак ворога
00:36
Оновлено
авіаудар
На Хмельниччині пролунали вибухи
00:31
Крилата ракета
Українські винищувачі 25 травня знищили дві крилаті ракети РФ
00:24
На фото президент України Володимир Зеленський
"Росія жорстко наступає на сході". Зеленський у Давосі вимагав зброю для України
00:18
На фото члени команди фільму "Бачення метелика"
"Росіяни вбивають українців". На прем'єрі фільму у Каннах команда влаштувала акцію протесту
00:15
"Рома"
"Рома" перемогла "Фейєнорд" і стала першою командою в історії, яка виграла Лігу конференцій
00:10
Зеленський
"Не було такої звички – брати до уваги Україну". Зеленський розповів про виступ у Давосі
2022, середа
25 травня
23:58
Т-62
Ешелон застарілих танків Т-62, який росіяни зняли з консервації, прибув до Мелітополя
23:54
Charlie Hebdo
Charlie Hebdo опублікував роботи українських карикатуристів. Гроші за наклад підуть ЗСУ
23:41
окупанти танк
На Запоріжжі у селище Кирилівка зайшло 30 одиниць російської техніки. Майже на кожному перехресті стоять БТРи
23:31
окупант свиня
В лікувальних закладах Криму перебуває значна кількість поранених окупантів, - Запорізька ОВА
23:29
Аналітика
Сергій Згурець-CAESAR
Битва за Донбас на сьогодні є головним викликом для обох сторін. Колонка Сергія Згурця
23:15
Златан Ібрагімович
40-річна зірка "Мілану" Ібрагімович зробив операцію на коліні, пропустить 7-8 місяців
23:04
евакуація з Маріуполя до рф
Міноборони РФ заявили, що 25 травня нібито евакуювали з Донбасу 18 927 людей
22:53
ядерна зброя рф ракета
Перспектива ядерного конфлікту тепер знову можлива, - ООН
22:53
Дмитро Кулеба
НАТО "здатен лише висловлювати різні рівні занепокоєння", - Дмитро Кулеба
22:36
фінляндія швеція нато
Анкара блокуватиме вступ Фінляндії та Швеції в НАТО, допоки в цих країнах "поблажливо ставитимуться до курдських бойовиків"
22:31
Оновлено
Умань, поле
В Умані пролунали вибухи
22:28
У Лисичанську загиблих ховають у братській могилі, - голова ОВА
22:27
Артем Довбик
"Дніпро-1" та італійський клуб ведуть переговори про трансфер Довбика
22:15
путлер шойгу
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 25 травня
22:12
У Каннах на благодійному вечорі на підтримку української кіноіндустрії зібрали понад 1,5 млн грн
22:08
прапор України
У Киргизстані на Піку Путіна замайорів український стяг
22:05
Рінат Ахметов
Ахметов: Дії Росії в Україні – це геноцид та воєнні злочини
21:59
потяг
Польща скорочує кількість напрямків з безоплатним проїздом для українців
21:52
Олег Сенцов на фронті
Щоб ви розуміли: це дуже важка війна. Олег Сенцов розповів про один день на фронті
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV