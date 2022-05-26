Про це повідомляє DW.

"Пане Путін, припиніть страждання та руйнування в Україні! Виведіть свої війська! І не відмовляйтеся від прямих та серйозних переговорів з президентом Зеленським!" - звернувся Штайнмаєр до російського президента.

Він зауважив на тому, що "агресивна війна Путіна зачіпає не лише людей в Україні". Так, ціни на зерно в світі зросли, адже Росія блокує в українських портах експорт мільйонів тонн зерна.

"Багатьом регіонам світу найближчими місяцями загрожують голод і смерть, особливо у Східній та Південній Африці", - попередив він.

Німецький президент додав, що "наслідки війни Путіна вдарять по державах, які ще не оговталися від пандемії коронавірусу, і по регіонах, де ґрунт через кліматичну кризу висихає і стає неродючим".

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