Про це повідомляє офіційна інформаційна агенція ОАЕ - Emirates News.

Зазначається, що під час зустрічі, яка відбулася 11 жовтня у Санкт-Петербурзі, Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян виступив посередником між Києвом та Москвою.

"Президент ОАЕ повідомив російського президента про позицію України з низки питань. Також він наголосив на необхідності діалогу між Росією та Україною", - йдеться у повідомленні.

Президент ОАЕ також наголосив, що саме Об'єднані Арабські Емірати "відіграли ключову роль в обміні полоненими між Росією та Україною".

Путін запевнив, що РФ зацікавлена ​​в продовженні посередницьких зусиль ОАЕ.

21 вересня в результаті обміну полоненими з російського полону загалом вдалося повернути 215 захисників України. Операція зі звільнення полонених містила три складові - обмін українців на Віктора Медведчука, звільнення 5 командирів за сприяння президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та звільнення 10 іноземців, які воювали за Україну.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb