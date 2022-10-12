Президент ОАЕ під час зустрічі з Путіним повідомив йому про "позицію України щодо низки питань", - ЗМІ
Президент ОАЕ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян під час зустрічі з Володимиром Путіним передав російському диктаторі позицію України з низки питань
Про це повідомляє офіційна інформаційна агенція ОАЕ - Emirates News.
Зазначається, що під час зустрічі, яка відбулася 11 жовтня у Санкт-Петербурзі, Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян виступив посередником між Києвом та Москвою.
"Президент ОАЕ повідомив російського президента про позицію України з низки питань. Також він наголосив на необхідності діалогу між Росією та Україною", - йдеться у повідомленні.
Президент ОАЕ також наголосив, що саме Об'єднані Арабські Емірати "відіграли ключову роль в обміні полоненими між Росією та Україною".
Путін запевнив, що РФ зацікавлена в продовженні посередницьких зусиль ОАЕ.
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21 вересня в результаті обміну полоненими з російського полону загалом вдалося повернути 215 захисників України. Операція зі звільнення полонених містила три складові - обмін українців на Віктора Медведчука, звільнення 5 командирів за сприяння президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та звільнення 10 іноземців, які воювали за Україну.
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