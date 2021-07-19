Президент Південної Кореї скасував візит в Японію через дипломатичний скандал

Про це пише Reuters.



19 липня у пресслужбі Мун Чже Іна оголосили про скасування візиту південнокорейського лідера на першу зустріч з цьогоріч обраним прем'єр-міністром Японії Йошіхіде Сугою.



ТУ п'ятницю, 16 липня старший дипломат посольства Японії в Сеулі заявив, що Мун Чже Ін "мастурбує", описуючи свої зусилля щодо поліпшення відносин між двома країнами.



"Президент Мун вирішив не відвідувати Японію", - сказав прес-секретар Муна Парк Су Хьон на брифінгу, додавши, що обидві сторони вивчали способи подолання суперечок в історії та активізації співпраці, але не змогли досягти згоди.



"Обговорення проводились дружно і досягли значного прогресу, але все ще не вдалося розглянути результат саміту, і ми взяли до уваги інші обставини", - додав прессекретар.



Японський прем'єр-міністр Йошіхіде Суга відмовився коментувати рішення південнокорейського президента, але охарактеризував зауваження японського дипломата як "недоречні".



Офіс Муна заявив, що "скептично" поставився до його потенційної поїздки після "неприйнятного" коментаря японського дипломата.



Південна Корея відправить міністра культури на церемонію відкриття Олімпіади в п'ятницю, 23 липня, в якості глави своєї делегації.



Повідомляється, що посла Японії у Сеулі викликали на килим через заяву його підлеглого. Втім, невідомо, чи Японія відкличе дипломата з країни через скандальну заяву.