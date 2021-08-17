Президент італійського клубу поставив Суркісу рішучий ультиматум щодо трансферу 21-річного українця

Про це повідомляє Calciomercato.



За словами Ферреро, президент "Динамо" Ігор Суркіс повинен знизити ціну за Супрягу.



"Піду на це тільки в разі, якщо ціна знизиться. Інакше цього не бути", - сказав президент "Сампдорії" Массімо Ферреро.



Раніше була інформація, що сума трансферу мала скласти 1,5 млн євро за оренду з правом викупу від 6 до 7 млн.

21-річний Владислав Супряга у минулому сезоні зіграв за "Динамо" 31 матч, забив 3 голи та віддав 3 результативні передачі. Transfermarkt оцінює українця у 6 млн євро.

У минулому сезоні "Сампдорія" фінішувала в чемпіонаті Італії на дев'ятому місці.