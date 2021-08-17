Президент італійського клубу поставив Суркісу рішучий ультиматум щодо трансферу 21-річного українця
Президент італійської "Сампдорії" Массімо Ферреро розповів, що має трапитись, щоб до них перейшов форвард "Динамо" Владислав Супряга
Про це повідомляє Calciomercato.
За словами Ферреро, президент "Динамо" Ігор Суркіс повинен знизити ціну за Супрягу.
"Піду на це тільки в разі, якщо ціна знизиться. Інакше цього не бути", - сказав президент "Сампдорії" Массімо Ферреро.
Раніше була інформація, що сума трансферу мала скласти 1,5 млн євро за оренду з правом викупу від 6 до 7 млн.
21-річний Владислав Супряга у минулому сезоні зіграв за "Динамо" 31 матч, забив 3 голи та віддав 3 результативні передачі. Transfermarkt оцінює українця у 6 млн євро.
У минулому сезоні "Сампдорія" фінішувала в чемпіонаті Італії на дев'ятому місці.
- 7 липня повідомлялось, що італійська "Дженоа" готова заплатити за Супрягу 9 млн євро.
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