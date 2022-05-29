Президент Сербії повідомив, що узгодив новий газовий контракт з Путіним

Про це повідомляє Reuters.

"Про ціну зараз говорити не можу, всі деталі будуть узгоджені з Газпромом", - сказав він.

Вучич заявив, що домовився з Путіним про те, що ціна на газ буде пов’язана з ціною на нафту. Він також повідомив, що обговорював з президентом Росії розширення газових сховищ у Сербії.

31 травня закінчується 10-річний контракт Сербії на постачання газу з Газпромом.