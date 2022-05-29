Президент Сербії повідомив, що узгодив новий газовий контракт з Путіним
Президент Сербії Олександр Вучич заявив про узгодження контракту на постачання газу терміном на три роки з президентом РФ Володимиром Путіним
Про це повідомляє Reuters.
"Про ціну зараз говорити не можу, всі деталі будуть узгоджені з Газпромом", - сказав він.
Вучич заявив, що домовився з Путіним про те, що ціна на газ буде пов’язана з ціною на нафту. Він також повідомив, що обговорював з президентом Росії розширення газових сховищ у Сербії.
31 травня закінчується 10-річний контракт Сербії на постачання газу з Газпромом.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.75
Купівля 34.75Продаж 35.98
-
EUR
Купівля 36.58Продаж 38.26
- Актуальне
- Важливе