Президент Сьєрра-Леоне сподівається, що африканській місії вдасться зупинити повномасштабне вторгнення РФ в Україну
Президент Сьєрра-Леоне Джуліус Маада Біо сподівається, що африканській місії представників 6 країн вдасться вмовити Путіна зупинити повномасштабне вторгнення
Про це пише Bloomberg.
"Ми сподіваємося, що зможемо вмовити президента Путіна або обидві сторони покласти край цій війні", - сказав Біо.
Президент розповів, що багато проблем, які зачіпають Сьєрра-Леоне, пов'язані із зовнішніми факторами, зокрема з війною в Україні. Росія та Україна є ключовими постачальниками пшениці та добрив для африканської країни, і війна підвищила вартість імпорту цих товарів.
"Це дуже серйозно впливає на нас, оскільки ми є чистим імпортером. Майже всі наші основні товари та продукти харчування ми отримуємо ззовні", - пояснив глава держави.
- 16 травня президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що африканські країни запропонували мирну ініціативу, аби допомогти покласти край конфлікту між Росією та Україною. У Білому домі зауважили, що вона має бути узгодженою з українською стороною та ґрунтуватися на Статуті ООН.
- Делегація лідерів шести африканських країн - Замбії, Сенегалу, Єгипту, Республіки Конго, Уганди та Південної Африки - мають намір у червні відвідати Київ і Москву у межах запропонованої ними "мирної ініціативи" для завершення війни.
- Голова КНР Сі Цзіньпін у телефонній розмові з президентом ПАР заявив, що підтримує мирні ініціативи лідерів африканських країн щодо України.
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