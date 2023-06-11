Про це пише Bloomberg.

"Ми сподіваємося, що зможемо вмовити президента Путіна або обидві сторони покласти край цій війні", - сказав Біо.

Президент розповів, що багато проблем, які зачіпають Сьєрра-Леоне, пов'язані із зовнішніми факторами, зокрема з війною в Україні. Росія та Україна є ключовими постачальниками пшениці та добрив для африканської країни, і війна підвищила вартість імпорту цих товарів.

"Це дуже серйозно впливає на нас, оскільки ми є чистим імпортером. Майже всі наші основні товари та продукти харчування ми отримуємо ззовні", - пояснив глава держави.