Про це йдеться на сайті Президента України.

"Відповідно до пункту 25 частини першої статті 106 Конституції України, статей 4 і 12 Закону України "Про державні нагороди України" постановляю: установити відзнаку Президента України "За оборону України", - ідеться в повідомленні.

Президент постановив нагородити відзнакою "За оборону України" військовослужбовців, які брали участь в обороні України, забезпечували захист населення та інтересів держави у широкомасштабній війні РФ проти України. Зокрема працівників ЗСУ, НГУ, СБУ, ДПСУ, ДБР, Служби зовнішньої розвідки, Держспецтрансслужба, Держспецзв'язку, Національного антикорупційного бюро України, Управління державної охорони України, Служби судової охорони, членів добровольчих формувань територіальних громад та інших.

Також цією відзнакою відзначать працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які допомагали обороняти Україну, допомагали українцям.

"Кабінету Міністрів доручено разом із Державним управлінням справами забезпечити за участю Національного банку України виготовлення відзнаки Президента "За оборону України", бланків дипломів та футлярів до неї та вирішити в установленому порядку питання щодо фінансового забезпечення відповідних заходів", - додали в повідомленні.

Відзнакою можуть нагородити громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

Президент України Володимир Зеленський нагородив 192 військовослужбовців, із них 18 - посмертно.

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