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Зеленський відзначив нагородами ще 192 українських воїна, із них 18 - посмертно

5 серпня, 2022 п'ятниця
21:25
Суспільство Нагородження посмертно

Президент України Володимир Зеленський нагородив 192 військовослужбовців, із них 18 - посмертно

Відповідний указ № 562/2022 опублікували на сайті Президента України.

Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня

  • ЄФРЕМЕНЮКА Віталія Ігоровича (посмертно) — капітана

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

  • ЧАБАНА Олександра Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта

Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня

  • ВЕСТІМОВА Ігоря Сергійовича (посмертно) — солдата

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

  • БАКУМА Вадима Станіславовича (посмертно) — сержанта
  • БОРСУКА Валерія Юрійовича (посмертно) — старшого сержанта
  • ДАВИДЮКА Дениса Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ДЕМЯНЕНКА Артема Олександровича (посмертно) — солдата
  • КАБАНОВСЬКОГО Володимира Олександровича (посмертно) — штаб-сержанта
  • КОРЗУНА Володимира Григоровича (посмертно) — молодшого сержанта
  • КОРОЛЯ Олександра Івановича (посмертно) — солдата
  • КУЗЬМИЧА Руслана Васильовича (посмертно) — старшого солдата
  • КУНІНА Семена Валерійовича (посмертно) — старшого солдата
  • НЕБОРАЧКА Дмитра Миколайовича (посмертно) — сержанта
  • ПОНОМАРЬОВА Михайла Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
  • СТАРЦЕВА Андрія Петровича (посмертно) — головного сержанта
  • ТЕЛІШЕВСЬКОГО Василя Ярославовича (посмертно) — солдата
  • ТРОХИМЕНКА Миколу Вікторовича (посмертно) — сержанта
  • УШКЕВИЧА Сергія Володимировича (посмертно) — солдата

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

  • ВЯЗОВСЬКОГО Владислава Сергійовича — солдата
  • ГОНЧАРОВА Петра Володимировича — молодшого сержанта
  • КАМАЛОВА Андрія Романовича — солдата
  • МОРДВІНА Володимира Андрійовича — старшого лейтенанта
  • ПАВЛЕНКА Юрія Миколайовича — молодшого сержанта
  • СКОРОХОДА Назарія Васильовича — лейтенанта

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

  • АЙНЗЕРА Сергія Миколайовича — сержанта
  • АМІНОВА Олександра Михайловича — солдата
  • АПАРІНА Євгена Олександровича — молодшого сержанта
  • БАКУМЕНКА Дениса Віталійовича — солдата
  • БАЛАБАЯ Олексія Юрійовича — старшого солдата
  • БАНДУРКУ Антона Миколайовича — солдата
  • БАЩЕНКА Анатолія Петровича — старшого сержанта
  • БЕЗЗАБАРНОГО Антона Олеговича — солдата
  • БЕЗУГЛОГО Максима Григоровича — солдата
  • БИТЮКА Романа Володимировича — підполковника
  • БЛИЗНЮКА Олександра Дмитровича — солдата
  • БОГАТИРЯ Романа Віталійовича — молодшого сержанта
  • БОГОМОЛА Юрія Олександровича — старшого солдата
  • БОІНЧУКА Євгенія Геннадійовича — солдата
  • БОЙЧЕНКА Ігоря Олександровича — солдата
  • БОКІЯ Віталія Петровича — солдата
  • БОНДАРЄВА Олександра Петровича — старшого лейтенанта
  • БОРЯКА Євгена Вікторовича — старшого солдата
  • БРАХА Романа Миколайовича — майстер-старшину
  • БУЛАТА Богдана Олександровича — солдата
  • БУЛГАКОВА Владислава Олексійовича — солдата
  • ВАЛЬЧУКА Сергія Павловича — молодшого сержанта
  • ВАРЕНІКОВА Віталія Вікторовича — солдата
  • ВАСИЛЬЄВА Павла Петровича — солдата
  • ВІЛІГІЦЬКОГО Вадима Петровича — штаб-сержанта
  • ВЛАДОВА Владислава Олександровича — солдата
  • ВОЙТАНІКА Володимира Володимировича — старшого сержанта
  • ВОЛКАНОВА Дениса Петровича — головного старшину
  • ВОЛКОВА Романа Валерійовича — сержанта
  • ВОРОБЙОВА Володимира Віталійовича — старшого солдата
  • ВОРОБЙОВА Руслана Анатолійовича — солдата
  • ГАЙДАМАКУ Олександра Анатолійовича — солдата
  • ГАЛЬЧЕНКА Вадима Олександровича — старшого сержанта
  • ГАПЄЄВА Олександра Юрійовича — солдата
  • ГАРБУЗА Віктора Олександровича — солдата
  • ГНІДОГО Віктора Ігоровича — молодшого сержанта
  • ГОЛОВАША Сергія Миколайовича — головного сержанта
  • ГОЛЬЦЕРА Тимофія Геннадійовича — старшого солдата
  • ГОРДІЄНКА Руслана Григоровича — старшого солдата
  • ГОРДІНСЬКОГО Івана Сергійовича — солдата
  • ГРИБІНЧЕНКА Сергія Олександровича — солдата
  • ГРИГОРЕВСЬКОГО Євгена Леонідовича — солдата
  • ГРУШЕЦЬКОГО Олександра Олеговича — старшого солдата
  • ГУДІЧЕНКА Сергія Олександровича — старшого солдата
  • ДАШУКА Дмитра Вікторовича — солдата
  • ДЗЮМАНА Євгена Руслановича — старшого солдата
  • ДОРМОСТУКОВА Олексія Станіславовича — солдата
  • ДУБОВИКА Юрія Вікторовича — солдата
  • ДУДНІЧЕНКА Юрія Григоровича — молодшого сержанта
  • ЄВЧЕНКА Олександра Вікторовича — солдата
  • ЄМЕЛЬЯНЕНКА Євгена Андрійовича — солдата
  • ЄНІНА Максима Ігоровича — солдата
  • ЖЕРДЄВА Олексія Олексійовича — солдата
  • ЖИЛУ Дмитра Сергійовича — старшого солдата
  • ЖИЛЮКА Миколу Миколайовича — молодшого сержанта
  • ЖУКОВА Назара Андрійовича — старшого солдата
  • ЖУЛАМАНОВА Дмитра Амангельдовича — молодшого сержанта
  • ЖУРБУ Гаррі Анатолійовича — старшого солдата
  • ЗАДОЮ Олександра Олександровича — солдата
  • ІЛЬЧЕНКА Сергія Павловича — старшого солдата
  • КАЛАБУХОВА Максима Васильовича — старшого сержанта
  • КАРНАУХА Віктора Володимировича — старшого солдата
  • КЄРІМОВА Маліка Алі Огли — солдата
  • КІЙКА Олександра Петровича — солдата
  • КОЛЕСНІКА Олександра Ігоровича — солдата
  • КОНДРАТЕНКА Олександра Юрійовича — сержанта
  • КОНОНОВА Сергія Євгенійовича — солдата
  • КОНЮХА Сергія Степановича — солдата
  • КОСЕНКА Володимира Володимировича — солдата
  • КРАВЦЯ Юрія Олександровича — старшого солдата
  • КРАВЧЕНКА Олександра Івановича — молодшого сержанта
  • КРИВЕНКА Віктора Ігоровича — солдата
  • КРОХМАЛЯ Віталія Юрійовича — солдата
  • КУЗЯ Ігоря Івановича — старшого солдата
  • КУЛИБАБУ Сергія Володимировича — сержанта
  • КУЧЕРЕНКА Михайла Юрійовича — капітана
  • КУШНІРА Андрія Олеговича — солдата
  • ЛЕВЧЕНКА Сергія Юрійовича — старшого солдата
  • ЛИТВИНА Андрія Миколайовича — солдата
  • ЛИТВИНА Дмитра Олеговича — солдата
  • ЛОБАНОВА Юрія Сергійовича — солдата
  • ЛОСЯ Вадима Віталійовича — старшого солдата
  • ЛУКАША Максима Леонідовича — солдата
  • МАЖОРУ Максима Станіславовича — старшого солдата
  • МАКАРЕНКА Богдана Андрійовича — старшого солдата
  • МЕДВЕДЄВА Едуарда Олеговича — молодшого сержанта
  • МЕНЧУКА Дмитра Олександровича — старшого солдата
  • МІЛЮТІНА Віктора Вікторовича — солдата
  • МОСЕЙКА Валентина Юрійовича — солдата
  • МОСКАЛЬЧУКА Максима Михайловича — молодшого сержанта
  • МУІСЄЄВА Олександра Віталійовича — солдата
  • НАЛЬОТУ Євгенія Андрійовича — старшого солдата
  • НАУМЕНКА Валентина Анатолійовича — старшого сержанта
  • НАУМЕНКА Івана Віталійовича — старшого солдата
  • НЕДАВНЬОГО Андрія Ігоровича — старшого солдата
  • НЕТЕСУ Максима Ігоровича — солдата
  • НЕЧАЄВА Олега В’ячеславовича — сержанта
  • НІРЦЯ Віталія Олександровича — солдата
  • НОВИЦЬКОГО Євгена Валерійовича — солдата
  • НОВІКОВА Дениса Олександровича — солдата
  • НОСЕНКА Владислава Сергійовича — молодшого сержанта
  • НУЖНОГО Владислава Костянтиновича — старшого лейтенанта
  • ОДІНЦОВА Олега Володимировича — молодшого сержанта
  • ОМЕЛЬЧЕНКА Володимира Андрійовича — старшого солдата
  • ПАНАСЮКА Володимира Лукича — солдата
  • ПІКАСА Василя Васильовича — солдата
  • ПІЩЕРСЬКОГО Олександра Вікторовича — старшого солдата
  • ПОЛУ Ярослава Олександровича — старшого солдата
  • ПОЛОЗА Олександра Миколайовича — солдата
  • ПОЛЯХА Євгена Олександровича — солдата
  • ПОПОВИЧА Віталія Миколайовича — капітана
  • ПОСТОЄНКА Андрія Вікторовича — сержанта
  • ПРИГОДУ Дениса Вікторовича — солдата
  • РАЙКОВСЬКОГО Олександра Валентиновича — старшого сержанта
  • РАТНІКОВА Станіслава Сергійовича — солдата
  • РЕЗВАНОВА Сергія Анатолійовича — майстер-сержанта
  • РИМШИНА Олексія Леонідовича — солдата
  • РОСПОПІНА Олексія Олександровича — старшого солдата
  • РУДЕНКА Віталія Петровича — солдата
  • РУДЕНКА Ігоря Миколайовича — солдата
  • РУДОГО Дмитра Віталійовича — молодшого сержанта
  • РУДЯ Антона Вікторовича — солдата
  • САВЧУКА Вячеслава Євгеновича — солдата
  • САЄНКА Володимира Сергійовича — солдата
  • САМСОНОВА Максима Ігоровича — старшого солдата
  • САНЖАРОВСЬКУ Наталію Олександрівну — старшого солдата
  • СЕРГЄЄВА Артема Сергійовича — солдата
  • СИТНИКА Ігоря Євгенійовича — сержанта
  • СІМКІНА Тимофія Анатолійовича — солдата
  • СІМОНЕНКА Віталія Олександровича — солдата
  • СКАРБА Леоніда Олексійовича — сержанта
  • СКРИПКУ Василя Васильовича — солдата
  • СОЛОВЙОВА Андрія Вікторовича — солдата
  • СОЛОДОВНИКА Євгенія Валерійовича — солдата
  • СОЛОНЦЯ Олександра Анатолійовича — солдата
  • СОРОХАНА Степана Івановича — солдата
  • СПІЛАТОВА Романа Івановича — солдата
  • СТЕПАНЕНКА Вадима Олександровича — сержанта
  • СТЕФАНЮКА Олександра Миколайовича — солдата
  • СУХОВА Івана Івановича — штаб-старшину
  • ТАРАСЕНКА Андрія Миколайовича — солдата
  • ТИСЛЕНКА Ігоря Миколайовича — солдата
  • ТИСЛЮКА Віталія Петровича — сержанта
  • ТОЛСТОШЕЄВА Віталія Володимировича — старшого солдата
  • ТРЕТЬЯКА Івана Леонідовича — солдата
  • ТРИБУЛКІНА Артема Олександровича — старшого солдата
  • ТУРЧИНА Дмитра Ігоровича — старшого солдата
  • УЖБІДУ Євгенія Анатолійовича — молодшого сержанта
  • УКРАЇНЦЯ Андрія Миколайовича — лейтенанта
  • УСЕНКА Андрія Володимировича — старшину
  • ФЕДОРЕНКА Костянтина Олександровича — старшого сержанта
  • ФЕДОРЧЕНКА Віталія Миколайовича — солдата
  • ХАРІНА Антона Васильовича — солдата
  • ХАРЧУКА Олександра Володимировича — сержанта
  • ХОБОТА Ігоря Миколайовича — солдата
  • ХОМИЦЬКОГО Володимира Володимировича — солдата
  • ХРИСТІЧЕНКА Олександра Вікторовича — солдата
  • ЧАГОВЦЯ Михайла Валентиновича — солдата
  • ЧЕРЕДНИЧЕНКА Віктора Володимировича — молодшого сержанта
  • ШАВІРІНА Євгенія Леонідовича — солдата
  • ШЕВЧЕНКА Юрія Вадимовича — солдата
  • ШКУРЕНКА Артема Ігоровича — солдата
  • ШРАМКА Олександра Дмитровича — солдата
  • ШТУЧЕНКО Оксану Іванівну — солдата
  • ЩЕГЕЛЬСЬКУ Олену Сергіївну — старшого солдата
  • ЯКОВ’ЯКА Віктора Петровича — старшого сержанта
  • ЯНАКАЄВА Захара Григоровича — сержанта
  • ЯЮСА Сергія Андрійовича — солдата.

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