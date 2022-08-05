Зеленський відзначив нагородами ще 192 українських воїна, із них 18 - посмертно
Президент України Володимир Зеленський нагородив 192 військовослужбовців, із них 18 - посмертно
Відповідний указ № 562/2022 опублікували на сайті Президента України.
Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня
- ЄФРЕМЕНЮКА Віталія Ігоровича (посмертно) — капітана
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
- ЧАБАНА Олександра Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта
Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня
- ВЕСТІМОВА Ігоря Сергійовича (посмертно) — солдата
Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня
- БАКУМА Вадима Станіславовича (посмертно) — сержанта
- БОРСУКА Валерія Юрійовича (посмертно) — старшого сержанта
- ДАВИДЮКА Дениса Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ДЕМЯНЕНКА Артема Олександровича (посмертно) — солдата
- КАБАНОВСЬКОГО Володимира Олександровича (посмертно) — штаб-сержанта
- КОРЗУНА Володимира Григоровича (посмертно) — молодшого сержанта
- КОРОЛЯ Олександра Івановича (посмертно) — солдата
- КУЗЬМИЧА Руслана Васильовича (посмертно) — старшого солдата
- КУНІНА Семена Валерійовича (посмертно) — старшого солдата
- НЕБОРАЧКА Дмитра Миколайовича (посмертно) — сержанта
- ПОНОМАРЬОВА Михайла Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
- СТАРЦЕВА Андрія Петровича (посмертно) — головного сержанта
- ТЕЛІШЕВСЬКОГО Василя Ярославовича (посмертно) — солдата
- ТРОХИМЕНКА Миколу Вікторовича (посмертно) — сержанта
- УШКЕВИЧА Сергія Володимировича (посмертно) — солдата
Нагородити медаллю "За військову службу Україні"
- ВЯЗОВСЬКОГО Владислава Сергійовича — солдата
- ГОНЧАРОВА Петра Володимировича — молодшого сержанта
- КАМАЛОВА Андрія Романовича — солдата
- МОРДВІНА Володимира Андрійовича — старшого лейтенанта
- ПАВЛЕНКА Юрія Миколайовича — молодшого сержанта
- СКОРОХОДА Назарія Васильовича — лейтенанта
Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"
- АЙНЗЕРА Сергія Миколайовича — сержанта
- АМІНОВА Олександра Михайловича — солдата
- АПАРІНА Євгена Олександровича — молодшого сержанта
- БАКУМЕНКА Дениса Віталійовича — солдата
- БАЛАБАЯ Олексія Юрійовича — старшого солдата
- БАНДУРКУ Антона Миколайовича — солдата
- БАЩЕНКА Анатолія Петровича — старшого сержанта
- БЕЗЗАБАРНОГО Антона Олеговича — солдата
- БЕЗУГЛОГО Максима Григоровича — солдата
- БИТЮКА Романа Володимировича — підполковника
- БЛИЗНЮКА Олександра Дмитровича — солдата
- БОГАТИРЯ Романа Віталійовича — молодшого сержанта
- БОГОМОЛА Юрія Олександровича — старшого солдата
- БОІНЧУКА Євгенія Геннадійовича — солдата
- БОЙЧЕНКА Ігоря Олександровича — солдата
- БОКІЯ Віталія Петровича — солдата
- БОНДАРЄВА Олександра Петровича — старшого лейтенанта
- БОРЯКА Євгена Вікторовича — старшого солдата
- БРАХА Романа Миколайовича — майстер-старшину
- БУЛАТА Богдана Олександровича — солдата
- БУЛГАКОВА Владислава Олексійовича — солдата
- ВАЛЬЧУКА Сергія Павловича — молодшого сержанта
- ВАРЕНІКОВА Віталія Вікторовича — солдата
- ВАСИЛЬЄВА Павла Петровича — солдата
- ВІЛІГІЦЬКОГО Вадима Петровича — штаб-сержанта
- ВЛАДОВА Владислава Олександровича — солдата
- ВОЙТАНІКА Володимира Володимировича — старшого сержанта
- ВОЛКАНОВА Дениса Петровича — головного старшину
- ВОЛКОВА Романа Валерійовича — сержанта
- ВОРОБЙОВА Володимира Віталійовича — старшого солдата
- ВОРОБЙОВА Руслана Анатолійовича — солдата
- ГАЙДАМАКУ Олександра Анатолійовича — солдата
- ГАЛЬЧЕНКА Вадима Олександровича — старшого сержанта
- ГАПЄЄВА Олександра Юрійовича — солдата
- ГАРБУЗА Віктора Олександровича — солдата
- ГНІДОГО Віктора Ігоровича — молодшого сержанта
- ГОЛОВАША Сергія Миколайовича — головного сержанта
- ГОЛЬЦЕРА Тимофія Геннадійовича — старшого солдата
- ГОРДІЄНКА Руслана Григоровича — старшого солдата
- ГОРДІНСЬКОГО Івана Сергійовича — солдата
- ГРИБІНЧЕНКА Сергія Олександровича — солдата
- ГРИГОРЕВСЬКОГО Євгена Леонідовича — солдата
- ГРУШЕЦЬКОГО Олександра Олеговича — старшого солдата
- ГУДІЧЕНКА Сергія Олександровича — старшого солдата
- ДАШУКА Дмитра Вікторовича — солдата
- ДЗЮМАНА Євгена Руслановича — старшого солдата
- ДОРМОСТУКОВА Олексія Станіславовича — солдата
- ДУБОВИКА Юрія Вікторовича — солдата
- ДУДНІЧЕНКА Юрія Григоровича — молодшого сержанта
- ЄВЧЕНКА Олександра Вікторовича — солдата
- ЄМЕЛЬЯНЕНКА Євгена Андрійовича — солдата
- ЄНІНА Максима Ігоровича — солдата
- ЖЕРДЄВА Олексія Олексійовича — солдата
- ЖИЛУ Дмитра Сергійовича — старшого солдата
- ЖИЛЮКА Миколу Миколайовича — молодшого сержанта
- ЖУКОВА Назара Андрійовича — старшого солдата
- ЖУЛАМАНОВА Дмитра Амангельдовича — молодшого сержанта
- ЖУРБУ Гаррі Анатолійовича — старшого солдата
- ЗАДОЮ Олександра Олександровича — солдата
- ІЛЬЧЕНКА Сергія Павловича — старшого солдата
- КАЛАБУХОВА Максима Васильовича — старшого сержанта
- КАРНАУХА Віктора Володимировича — старшого солдата
- КЄРІМОВА Маліка Алі Огли — солдата
- КІЙКА Олександра Петровича — солдата
- КОЛЕСНІКА Олександра Ігоровича — солдата
- КОНДРАТЕНКА Олександра Юрійовича — сержанта
- КОНОНОВА Сергія Євгенійовича — солдата
- КОНЮХА Сергія Степановича — солдата
- КОСЕНКА Володимира Володимировича — солдата
- КРАВЦЯ Юрія Олександровича — старшого солдата
- КРАВЧЕНКА Олександра Івановича — молодшого сержанта
- КРИВЕНКА Віктора Ігоровича — солдата
- КРОХМАЛЯ Віталія Юрійовича — солдата
- КУЗЯ Ігоря Івановича — старшого солдата
- КУЛИБАБУ Сергія Володимировича — сержанта
- КУЧЕРЕНКА Михайла Юрійовича — капітана
- КУШНІРА Андрія Олеговича — солдата
- ЛЕВЧЕНКА Сергія Юрійовича — старшого солдата
- ЛИТВИНА Андрія Миколайовича — солдата
- ЛИТВИНА Дмитра Олеговича — солдата
- ЛОБАНОВА Юрія Сергійовича — солдата
- ЛОСЯ Вадима Віталійовича — старшого солдата
- ЛУКАША Максима Леонідовича — солдата
- МАЖОРУ Максима Станіславовича — старшого солдата
- МАКАРЕНКА Богдана Андрійовича — старшого солдата
- МЕДВЕДЄВА Едуарда Олеговича — молодшого сержанта
- МЕНЧУКА Дмитра Олександровича — старшого солдата
- МІЛЮТІНА Віктора Вікторовича — солдата
- МОСЕЙКА Валентина Юрійовича — солдата
- МОСКАЛЬЧУКА Максима Михайловича — молодшого сержанта
- МУІСЄЄВА Олександра Віталійовича — солдата
- НАЛЬОТУ Євгенія Андрійовича — старшого солдата
- НАУМЕНКА Валентина Анатолійовича — старшого сержанта
- НАУМЕНКА Івана Віталійовича — старшого солдата
- НЕДАВНЬОГО Андрія Ігоровича — старшого солдата
- НЕТЕСУ Максима Ігоровича — солдата
- НЕЧАЄВА Олега В’ячеславовича — сержанта
- НІРЦЯ Віталія Олександровича — солдата
- НОВИЦЬКОГО Євгена Валерійовича — солдата
- НОВІКОВА Дениса Олександровича — солдата
- НОСЕНКА Владислава Сергійовича — молодшого сержанта
- НУЖНОГО Владислава Костянтиновича — старшого лейтенанта
- ОДІНЦОВА Олега Володимировича — молодшого сержанта
- ОМЕЛЬЧЕНКА Володимира Андрійовича — старшого солдата
- ПАНАСЮКА Володимира Лукича — солдата
- ПІКАСА Василя Васильовича — солдата
- ПІЩЕРСЬКОГО Олександра Вікторовича — старшого солдата
- ПОЛУ Ярослава Олександровича — старшого солдата
- ПОЛОЗА Олександра Миколайовича — солдата
- ПОЛЯХА Євгена Олександровича — солдата
- ПОПОВИЧА Віталія Миколайовича — капітана
- ПОСТОЄНКА Андрія Вікторовича — сержанта
- ПРИГОДУ Дениса Вікторовича — солдата
- РАЙКОВСЬКОГО Олександра Валентиновича — старшого сержанта
- РАТНІКОВА Станіслава Сергійовича — солдата
- РЕЗВАНОВА Сергія Анатолійовича — майстер-сержанта
- РИМШИНА Олексія Леонідовича — солдата
- РОСПОПІНА Олексія Олександровича — старшого солдата
- РУДЕНКА Віталія Петровича — солдата
- РУДЕНКА Ігоря Миколайовича — солдата
- РУДОГО Дмитра Віталійовича — молодшого сержанта
- РУДЯ Антона Вікторовича — солдата
- САВЧУКА Вячеслава Євгеновича — солдата
- САЄНКА Володимира Сергійовича — солдата
- САМСОНОВА Максима Ігоровича — старшого солдата
- САНЖАРОВСЬКУ Наталію Олександрівну — старшого солдата
- СЕРГЄЄВА Артема Сергійовича — солдата
- СИТНИКА Ігоря Євгенійовича — сержанта
- СІМКІНА Тимофія Анатолійовича — солдата
- СІМОНЕНКА Віталія Олександровича — солдата
- СКАРБА Леоніда Олексійовича — сержанта
- СКРИПКУ Василя Васильовича — солдата
- СОЛОВЙОВА Андрія Вікторовича — солдата
- СОЛОДОВНИКА Євгенія Валерійовича — солдата
- СОЛОНЦЯ Олександра Анатолійовича — солдата
- СОРОХАНА Степана Івановича — солдата
- СПІЛАТОВА Романа Івановича — солдата
- СТЕПАНЕНКА Вадима Олександровича — сержанта
- СТЕФАНЮКА Олександра Миколайовича — солдата
- СУХОВА Івана Івановича — штаб-старшину
- ТАРАСЕНКА Андрія Миколайовича — солдата
- ТИСЛЕНКА Ігоря Миколайовича — солдата
- ТИСЛЮКА Віталія Петровича — сержанта
- ТОЛСТОШЕЄВА Віталія Володимировича — старшого солдата
- ТРЕТЬЯКА Івана Леонідовича — солдата
- ТРИБУЛКІНА Артема Олександровича — старшого солдата
- ТУРЧИНА Дмитра Ігоровича — старшого солдата
- УЖБІДУ Євгенія Анатолійовича — молодшого сержанта
- УКРАЇНЦЯ Андрія Миколайовича — лейтенанта
- УСЕНКА Андрія Володимировича — старшину
- ФЕДОРЕНКА Костянтина Олександровича — старшого сержанта
- ФЕДОРЧЕНКА Віталія Миколайовича — солдата
- ХАРІНА Антона Васильовича — солдата
- ХАРЧУКА Олександра Володимировича — сержанта
- ХОБОТА Ігоря Миколайовича — солдата
- ХОМИЦЬКОГО Володимира Володимировича — солдата
- ХРИСТІЧЕНКА Олександра Вікторовича — солдата
- ЧАГОВЦЯ Михайла Валентиновича — солдата
- ЧЕРЕДНИЧЕНКА Віктора Володимировича — молодшого сержанта
- ШАВІРІНА Євгенія Леонідовича — солдата
- ШЕВЧЕНКА Юрія Вадимовича — солдата
- ШКУРЕНКА Артема Ігоровича — солдата
- ШРАМКА Олександра Дмитровича — солдата
- ШТУЧЕНКО Оксану Іванівну — солдата
- ЩЕГЕЛЬСЬКУ Олену Сергіївну — старшого солдата
- ЯКОВ’ЯКА Віктора Петровича — старшого сержанта
- ЯНАКАЄВА Захара Григоровича — сержанта
- ЯЮСА Сергія Андрійовича — солдата.
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