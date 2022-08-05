Відповідний указ № 562/2022 опублікували на сайті Президента України.

Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня

ЄФРЕМЕНЮКА Віталія Ігоровича (посмертно) — капітана

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

ЧАБАНА Олександра Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта

Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня

ВЕСТІМОВА Ігоря Сергійовича (посмертно) — солдата

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

БАКУМА Вадима Станіславовича (посмертно) — сержанта

БОРСУКА Валерія Юрійовича (посмертно) — старшого сержанта

ДАВИДЮКА Дениса Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта

ДЕМЯНЕНКА Артема Олександровича (посмертно) — солдата

КАБАНОВСЬКОГО Володимира Олександровича (посмертно) — штаб-сержанта

КОРЗУНА Володимира Григоровича (посмертно) — молодшого сержанта

КОРОЛЯ Олександра Івановича (посмертно) — солдата

КУЗЬМИЧА Руслана Васильовича (посмертно) — старшого солдата

КУНІНА Семена Валерійовича (посмертно) — старшого солдата

НЕБОРАЧКА Дмитра Миколайовича (посмертно) — сержанта

ПОНОМАРЬОВА Михайла Вікторовича (посмертно) — старшого солдата

СТАРЦЕВА Андрія Петровича (посмертно) — головного сержанта

ТЕЛІШЕВСЬКОГО Василя Ярославовича (посмертно) — солдата

ТРОХИМЕНКА Миколу Вікторовича (посмертно) — сержанта

УШКЕВИЧА Сергія Володимировича (посмертно) — солдата

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

ВЯЗОВСЬКОГО Владислава Сергійовича — солдата

ГОНЧАРОВА Петра Володимировича — молодшого сержанта

КАМАЛОВА Андрія Романовича — солдата

МОРДВІНА Володимира Андрійовича — старшого лейтенанта

ПАВЛЕНКА Юрія Миколайовича — молодшого сержанта

СКОРОХОДА Назарія Васильовича — лейтенанта

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

АЙНЗЕРА Сергія Миколайовича — сержанта

АМІНОВА Олександра Михайловича — солдата

АПАРІНА Євгена Олександровича — молодшого сержанта

БАКУМЕНКА Дениса Віталійовича — солдата

БАЛАБАЯ Олексія Юрійовича — старшого солдата

БАНДУРКУ Антона Миколайовича — солдата

БАЩЕНКА Анатолія Петровича — старшого сержанта

БЕЗЗАБАРНОГО Антона Олеговича — солдата

БЕЗУГЛОГО Максима Григоровича — солдата

БИТЮКА Романа Володимировича — підполковника

БЛИЗНЮКА Олександра Дмитровича — солдата

БОГАТИРЯ Романа Віталійовича — молодшого сержанта

БОГОМОЛА Юрія Олександровича — старшого солдата

БОІНЧУКА Євгенія Геннадійовича — солдата

БОЙЧЕНКА Ігоря Олександровича — солдата

БОКІЯ Віталія Петровича — солдата

БОНДАРЄВА Олександра Петровича — старшого лейтенанта

БОРЯКА Євгена Вікторовича — старшого солдата

БРАХА Романа Миколайовича — майстер-старшину

БУЛАТА Богдана Олександровича — солдата

БУЛГАКОВА Владислава Олексійовича — солдата

ВАЛЬЧУКА Сергія Павловича — молодшого сержанта

ВАРЕНІКОВА Віталія Вікторовича — солдата

ВАСИЛЬЄВА Павла Петровича — солдата

ВІЛІГІЦЬКОГО Вадима Петровича — штаб-сержанта

ВЛАДОВА Владислава Олександровича — солдата

ВОЙТАНІКА Володимира Володимировича — старшого сержанта

ВОЛКАНОВА Дениса Петровича — головного старшину

ВОЛКОВА Романа Валерійовича — сержанта

ВОРОБЙОВА Володимира Віталійовича — старшого солдата

ВОРОБЙОВА Руслана Анатолійовича — солдата

ГАЙДАМАКУ Олександра Анатолійовича — солдата

ГАЛЬЧЕНКА Вадима Олександровича — старшого сержанта

ГАПЄЄВА Олександра Юрійовича — солдата

ГАРБУЗА Віктора Олександровича — солдата

ГНІДОГО Віктора Ігоровича — молодшого сержанта

ГОЛОВАША Сергія Миколайовича — головного сержанта

ГОЛЬЦЕРА Тимофія Геннадійовича — старшого солдата

ГОРДІЄНКА Руслана Григоровича — старшого солдата

ГОРДІНСЬКОГО Івана Сергійовича — солдата

ГРИБІНЧЕНКА Сергія Олександровича — солдата

ГРИГОРЕВСЬКОГО Євгена Леонідовича — солдата

ГРУШЕЦЬКОГО Олександра Олеговича — старшого солдата

ГУДІЧЕНКА Сергія Олександровича — старшого солдата

ДАШУКА Дмитра Вікторовича — солдата

ДЗЮМАНА Євгена Руслановича — старшого солдата

ДОРМОСТУКОВА Олексія Станіславовича — солдата

ДУБОВИКА Юрія Вікторовича — солдата

ДУДНІЧЕНКА Юрія Григоровича — молодшого сержанта

ЄВЧЕНКА Олександра Вікторовича — солдата

ЄМЕЛЬЯНЕНКА Євгена Андрійовича — солдата

ЄНІНА Максима Ігоровича — солдата

ЖЕРДЄВА Олексія Олексійовича — солдата

ЖИЛУ Дмитра Сергійовича — старшого солдата

ЖИЛЮКА Миколу Миколайовича — молодшого сержанта

ЖУКОВА Назара Андрійовича — старшого солдата

ЖУЛАМАНОВА Дмитра Амангельдовича — молодшого сержанта

ЖУРБУ Гаррі Анатолійовича — старшого солдата

ЗАДОЮ Олександра Олександровича — солдата

ІЛЬЧЕНКА Сергія Павловича — старшого солдата

КАЛАБУХОВА Максима Васильовича — старшого сержанта

КАРНАУХА Віктора Володимировича — старшого солдата

КЄРІМОВА Маліка Алі Огли — солдата

КІЙКА Олександра Петровича — солдата

КОЛЕСНІКА Олександра Ігоровича — солдата

КОНДРАТЕНКА Олександра Юрійовича — сержанта

КОНОНОВА Сергія Євгенійовича — солдата

КОНЮХА Сергія Степановича — солдата

КОСЕНКА Володимира Володимировича — солдата

КРАВЦЯ Юрія Олександровича — старшого солдата

КРАВЧЕНКА Олександра Івановича — молодшого сержанта

КРИВЕНКА Віктора Ігоровича — солдата

КРОХМАЛЯ Віталія Юрійовича — солдата

КУЗЯ Ігоря Івановича — старшого солдата

КУЛИБАБУ Сергія Володимировича — сержанта

КУЧЕРЕНКА Михайла Юрійовича — капітана

КУШНІРА Андрія Олеговича — солдата

ЛЕВЧЕНКА Сергія Юрійовича — старшого солдата

ЛИТВИНА Андрія Миколайовича — солдата

ЛИТВИНА Дмитра Олеговича — солдата

ЛОБАНОВА Юрія Сергійовича — солдата

ЛОСЯ Вадима Віталійовича — старшого солдата

ЛУКАША Максима Леонідовича — солдата

МАЖОРУ Максима Станіславовича — старшого солдата

МАКАРЕНКА Богдана Андрійовича — старшого солдата

МЕДВЕДЄВА Едуарда Олеговича — молодшого сержанта

МЕНЧУКА Дмитра Олександровича — старшого солдата

МІЛЮТІНА Віктора Вікторовича — солдата

МОСЕЙКА Валентина Юрійовича — солдата

МОСКАЛЬЧУКА Максима Михайловича — молодшого сержанта

МУІСЄЄВА Олександра Віталійовича — солдата

НАЛЬОТУ Євгенія Андрійовича — старшого солдата

НАУМЕНКА Валентина Анатолійовича — старшого сержанта

НАУМЕНКА Івана Віталійовича — старшого солдата

НЕДАВНЬОГО Андрія Ігоровича — старшого солдата

НЕТЕСУ Максима Ігоровича — солдата

НЕЧАЄВА Олега В’ячеславовича — сержанта

НІРЦЯ Віталія Олександровича — солдата

НОВИЦЬКОГО Євгена Валерійовича — солдата

НОВІКОВА Дениса Олександровича — солдата

НОСЕНКА Владислава Сергійовича — молодшого сержанта

НУЖНОГО Владислава Костянтиновича — старшого лейтенанта

ОДІНЦОВА Олега Володимировича — молодшого сержанта

ОМЕЛЬЧЕНКА Володимира Андрійовича — старшого солдата

ПАНАСЮКА Володимира Лукича — солдата

ПІКАСА Василя Васильовича — солдата

ПІЩЕРСЬКОГО Олександра Вікторовича — старшого солдата

ПОЛУ Ярослава Олександровича — старшого солдата

ПОЛОЗА Олександра Миколайовича — солдата

ПОЛЯХА Євгена Олександровича — солдата

ПОПОВИЧА Віталія Миколайовича — капітана

ПОСТОЄНКА Андрія Вікторовича — сержанта

ПРИГОДУ Дениса Вікторовича — солдата

РАЙКОВСЬКОГО Олександра Валентиновича — старшого сержанта

РАТНІКОВА Станіслава Сергійовича — солдата

РЕЗВАНОВА Сергія Анатолійовича — майстер-сержанта

РИМШИНА Олексія Леонідовича — солдата

РОСПОПІНА Олексія Олександровича — старшого солдата

РУДЕНКА Віталія Петровича — солдата

РУДЕНКА Ігоря Миколайовича — солдата

РУДОГО Дмитра Віталійовича — молодшого сержанта

РУДЯ Антона Вікторовича — солдата

САВЧУКА Вячеслава Євгеновича — солдата

САЄНКА Володимира Сергійовича — солдата

САМСОНОВА Максима Ігоровича — старшого солдата

САНЖАРОВСЬКУ Наталію Олександрівну — старшого солдата

СЕРГЄЄВА Артема Сергійовича — солдата

СИТНИКА Ігоря Євгенійовича — сержанта

СІМКІНА Тимофія Анатолійовича — солдата

СІМОНЕНКА Віталія Олександровича — солдата

СКАРБА Леоніда Олексійовича — сержанта

СКРИПКУ Василя Васильовича — солдата

СОЛОВЙОВА Андрія Вікторовича — солдата

СОЛОДОВНИКА Євгенія Валерійовича — солдата

СОЛОНЦЯ Олександра Анатолійовича — солдата

СОРОХАНА Степана Івановича — солдата

СПІЛАТОВА Романа Івановича — солдата

СТЕПАНЕНКА Вадима Олександровича — сержанта

СТЕФАНЮКА Олександра Миколайовича — солдата

СУХОВА Івана Івановича — штаб-старшину

ТАРАСЕНКА Андрія Миколайовича — солдата

ТИСЛЕНКА Ігоря Миколайовича — солдата

ТИСЛЮКА Віталія Петровича — сержанта

ТОЛСТОШЕЄВА Віталія Володимировича — старшого солдата

ТРЕТЬЯКА Івана Леонідовича — солдата

ТРИБУЛКІНА Артема Олександровича — старшого солдата

ТУРЧИНА Дмитра Ігоровича — старшого солдата

УЖБІДУ Євгенія Анатолійовича — молодшого сержанта

УКРАЇНЦЯ Андрія Миколайовича — лейтенанта

УСЕНКА Андрія Володимировича — старшину

ФЕДОРЕНКА Костянтина Олександровича — старшого сержанта

ФЕДОРЧЕНКА Віталія Миколайовича — солдата

ХАРІНА Антона Васильовича — солдата

ХАРЧУКА Олександра Володимировича — сержанта

ХОБОТА Ігоря Миколайовича — солдата

ХОМИЦЬКОГО Володимира Володимировича — солдата

ХРИСТІЧЕНКА Олександра Вікторовича — солдата

ЧАГОВЦЯ Михайла Валентиновича — солдата

ЧЕРЕДНИЧЕНКА Віктора Володимировича — молодшого сержанта

ШАВІРІНА Євгенія Леонідовича — солдата

ШЕВЧЕНКА Юрія Вадимовича — солдата

ШКУРЕНКА Артема Ігоровича — солдата

ШРАМКА Олександра Дмитровича — солдата

ШТУЧЕНКО Оксану Іванівну — солдата

ЩЕГЕЛЬСЬКУ Олену Сергіївну — старшого солдата

ЯКОВ’ЯКА Віктора Петровича — старшого сержанта

ЯНАКАЄВА Захара Григоровича — сержанта

ЯЮСА Сергія Андрійовича — солдата.

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