Про це йдеться у відповідному указі на сайті президента.

"Увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Півненка Олександра Сергійовича - командувача Національної гвардії України", - йдеться в документі.

За указом Зеленського, Юрій Лебідь був виключений зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача.

Довідково. Олександр Півненко, 37-річний комбриг 3-ї бригади оперативного призначення НГУ, показав високі бойові результати під час тримісячної ротації у Бахмуті. Його бригада успішно організувала оборону та вдало застосувала новітню тактику дій та інновації. 24 березня 2023 року президент України нагородив його званням Герой України. З 2018 року Півненко служив у окремому загоні спецпризначення Східного ТУ НГУ, а на початку травня очолив Східне територіальне управління Національної гвардії.