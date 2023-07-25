Президент України змінив склад Ставки. Деталі
Український лідер Володимир Зеленський оновив склад Ставки, виключивши з неї екскомандувача Національної гвардії та додавши новопризначеного Олександра Півненка
Про це йдеться у відповідному указі на сайті президента.
"Увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Півненка Олександра Сергійовича - командувача Національної гвардії України", - йдеться в документі.
За указом Зеленського, Юрій Лебідь був виключений зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача.
Довідково. Олександр Півненко, 37-річний комбриг 3-ї бригади оперативного призначення НГУ, показав високі бойові результати під час тримісячної ротації у Бахмуті. Його бригада успішно організувала оборону та вдало застосувала новітню тактику дій та інновації. 24 березня 2023 року президент України нагородив його званням Герой України. З 2018 року Півненко служив у окремому загоні спецпризначення Східного ТУ НГУ, а на початку травня очолив Східне територіальне управління Національної гвардії.
- Нагадаємо, 8 липня у Львові президент країни призначив нового командувача Нацгвардії - Героя України, який відзначився у боях за Бахмут, Олександра Півненка.
- Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко 10 липня представив нового командувача Національної гвардії. Повідомляється, що новий очільник повинен зосередитися на підготовці бригад та ефективному використанні підрозділів.
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