Про це повідомляє Балканський оглядач у facebook.

За даними хорватського видання Jutarnji list, Вучич планував 17 липня відвідати Ясеновац і Пакрац, але хорватська влада не дозволила йому в'їхати в країну.

За інформацією джерел в уряді Хорватії, Александра Вучич зв’язався з головою Сербської партії Хорватії Мілорадом Пуповацем та повідомив йому, що планує приватний візит до Ясеноваца, де під час Другої світової війни був нацистський концтабір. Президент Сербії запросив його приєднатися та, якщо вважатиме за необхідне, розповісти про візит владі Хорватії.

Мілорад Пуповац повідомив прем’єр-міністру Хорватії Андрею Пленковичу про плани президента Сербії, але Загреб не дав дозволу.

Анонімний співрозмовник Jutarnji list з уряду Хорватії припустив, що очевидною метою Вучича було спровокувати Загреб напередодні річниці військової операції "Буря", завдяки якій Хорватія у 1995 році звільнила свою територію від сербських окупантів.

"Він не дотримувався жодного протоколу, хотів зробити все без процедур і правил дипломатичних відносин. Він хотів зі своїми телевізійниками перетнути хорватський кордон і робити тут, що йому заманеться. Але прем’єр-міністр Пленкович і уряд чітко сказали "ні". Ми незалежна держава, член ЄС і НАТО, і він не може тут робити, що хоче. Політика "сербського світу" в Хорватії не спрацює", - сказав співрозмовник видання.

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