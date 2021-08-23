Президентка Естонії на саміті "Кримської платформи" згадала, як бачила 3-річну дитину, яка бігла мінним полем у Чонгарі

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Два роки назад я відвідала КПВВ "Чонгар" біля Криму і я побачила там багато людей різного віку, які рухались до Криму, щоб побачити своїх рідних та близьких. Шлях, через який вони мали пройти, був оточений мінами. Я побачила, як трирічна дитина тікала від батьків крізь заміноване поле. Це було дуже глибоке негативне переживання для мене. На жаль, люди повинні проходити крізь мінні поля в 21 столітті", - розповіла вона.



За її словами, "Кримська платформа" - це єдиний інструмент, який існує для того, щоб відновити

суверенітет та територіальну цілісність України.



"Нам потрібна "Кримська платформа", щоб говорити про значення цієї окупації, про порушення прав людини, про розірвані сім'ї, позбавлення людей домівок. Нам потрібно забезпечити те, щоб українські громадяни повернулись додому", - заявила президентка Естонії.



На її думку, Євросоюзу потрібно залишатись "стратегічно терплячими", для того, щоб

партнери змогли реалізувати свої європейські амбіції.



"Я думаю, щоб ми могли працювати більш предметно, аби залучити наших партнерів до різних вимірів співпраці, працювати над реформами в державах "Східного партнерства", які хочуть стати членами ЄС. Ми повинні думати про тих жінок і дітей та ризики, з якими вони стикаються" - підсумувала вона.



"Кримська платформа" - дипломатична ініціатива України, що передбачає механізм для захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова.



45 країн та міжнародних організацій представлені на саміті.







