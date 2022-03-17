Президентка Косова закликала Вашингтон допомогти її країні приєднатися до НАТО

Про це повідомляє Reuters з посиланням на лист Байдену, надісланого 10 березня, з яким ознайомилося видання.



Османі заявила, що після вторгнення росії в Україну вступ до НАТО став її головним пріоритетом національної безпеки.



"Членство Косова в НАТО стало імперативом. Ми висловлюємо нашу віру та сподіваємось, що США використовуватимуть своє лідерство та вплив для активної підтримки та просування складного процесу членства Косово в НАТО", - підкреслила Османі у своєму листі.



Вашингтон підтримує Косово, як політично, так і фінансово, з тих пір, як невелика балканська держава проголосила незалежність від Сербії в 2008 році.



"Ми стикаємося з наполегливими зусиллями Росії підірвати Косово та дестабілізувати всі Західні Балкани", - написала президентка.



Представник НАТО заявив, що організація залишається відданою своїй миротворчій операції в Косово, додавши, що рішення про членство є питанням Північноатлантичної ради.



Зараз у Косово перебувають 3 770 військовослужбовців НАТО, з яких 600 - зі США.



Сербія та її союзниця росія не визнають незалежність Косова, а Москва заблокувала спробу країни стати членом ООН. Белград вважає Косово частиною своєї території, хоча він не має державних інституцій у своїй колишній відокремленої провінції.



Косово охороняється військами НАТО з 1999 року, коли НАТО вдалось до бомбардувань, щоб зупинити вбивство етнічних албанців сербськими силами у війні проти повстанців 1998-99 років. Тепер балканська країна хоче приєднатися до альянсу, чотири члени НАТО - Румунія, Іспанія, Греція та Словаччина - досі не визнали незалежність Косова.



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