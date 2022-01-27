Президентка Молдови Санду попередила громадян про ризик війни у регіоні

Про це Санду сказала на каналі TV8, передає Liga.Net.

"Якщо ми подивимося на заяви, зроблені іншими країнами, там є дуже високі ризики. Ми сподіваємося, що ці ризики не матеріалізуються і буде знайдено дипломатичне рішення. Ми не можемо виключати найгірший варіант розвитку подій - силових дій", - заявила президентка Молдови.

Вона зазначила, що влада розглядає варіанти реакції на певні ситуації.

"Ми дуже сподіваємось і бачимо, що на міжнародному рівні робляться зусилля, щоб дуже погані сценарії не були реалізовані", – сказала Санду.

Вона визнала, що Молдова є вразливою у кількох планах.

"Я хотіла б, щоб усі громадяни були насторожі, але не панікували. Є шанс на дипломатичне рішення. Що означає бути напоготові? Знати, що є ці ризики, дізнаватися про них із достовірних джерел, бо багато політичних діячів намагаються спекулювати і дезінформувати про те, що Молдова хоче війни. Ми мирна країна і не загрожуємо іншим країнам. Нам потрібен мир, щоб зосередитися на внутрішніх справах", - заявила Санду.

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