Президентка Молдови Санду попередила громадян про ризик війни у регіоні
Президентка Молдови Мая Санду попередила громадян країни про високий ризик військових дій у регіоні та закликала бути готовим і не панікувати
Про це Санду сказала на каналі TV8, передає Liga.Net.
"Якщо ми подивимося на заяви, зроблені іншими країнами, там є дуже високі ризики. Ми сподіваємося, що ці ризики не матеріалізуються і буде знайдено дипломатичне рішення. Ми не можемо виключати найгірший варіант розвитку подій - силових дій", - заявила президентка Молдови.
Вона зазначила, що влада розглядає варіанти реакції на певні ситуації.
"Ми дуже сподіваємось і бачимо, що на міжнародному рівні робляться зусилля, щоб дуже погані сценарії не були реалізовані", – сказала Санду.
Вона визнала, що Молдова є вразливою у кількох планах.
"Я хотіла б, щоб усі громадяни були насторожі, але не панікували. Є шанс на дипломатичне рішення. Що означає бути напоготові? Знати, що є ці ризики, дізнаватися про них із достовірних джерел, бо багато політичних діячів намагаються спекулювати і дезінформувати про те, що Молдова хоче війни. Ми мирна країна і не загрожуємо іншим країнам. Нам потрібен мир, щоб зосередитися на внутрішніх справах", - заявила Санду.
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