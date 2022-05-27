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Президентка Молдови Санду скликає Радбез через зростання цін у країні

27 травня, 2022 п'ятниця
09:41
Світ Молдова

Президентка Молдови Мая Санду скликала засідання Вищої ради безпеки, щоб обговорити реагування на економічні та соціальні наслідки стрімкого зростання цін

Про це повідомляє Newsmaker.

Посадовці обговорять, як вплине не становище країни зростання цін на енергоносії, та які механізми потрібні для енергетичного і продовольчого ринку. 

Перед цим Нацбанк Молдови презентував прогноз, згідно з яким у третьому кварталі 2022 року інфляція у Молдові може досягти 31%, але далі очікувано знизиться.

  • Нагадаємо, 24 лютого Молдова оголосила надзвичайний стан у зв'язку з війною в Україні й планує залишати цей правовий режим до кінця війни. Пізніше президент Франції Емманюель Макрон висловив стурбованість ризиком поширення війни в Україні на сусідні країни, зокрема й на Молдову.

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Новини
Молдова
Мая Санду
радбез
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