Президентка Молдови Санду скликає Радбез через зростання цін у країні

Про це повідомляє Newsmaker.

Посадовці обговорять, як вплине не становище країни зростання цін на енергоносії, та які механізми потрібні для енергетичного і продовольчого ринку.

Перед цим Нацбанк Молдови презентував прогноз, згідно з яким у третьому кварталі 2022 року інфляція у Молдові може досягти 31%, але далі очікувано знизиться.

Нагадаємо, 24 лютого Молдова оголосила надзвичайний стан у зв'язку з війною в Україні й планує залишати цей правовий режим до кінця війни. Пізніше президент Франції Емманюель Макрон висловив стурбованість ризиком поширення війни в Україні на сусідні країни, зокрема й на Молдову.