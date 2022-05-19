Війна в Україні може поширитись на сусідні країни, – Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон висловив стурбованість ризиком поширення війни в Україні на сусідні країни
Про це він заявив під час спільного брифінгу із президенткою Молдови Маєю Санду.
На думку Макрона, не можна виключати можливості поширення військових дій на сусідні країни, зважаючи на нещодавні події у Придністровському регіоні Молдови, де вже розміщені російські війська.
"Франція залишається особливо пильною щодо безпекової ситуації в регіоні", – сказав французький президент.
Він також звернувся до європейських лідерів з проханням швидко відповісти на заявку Молдови про вступ до Європейського Союзу. Зокрема і через активну допомогу українським біженцям.
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У четвер, 19 травня, Європарламент ухвалив резолюцію щодо створення міжнародного трибуналу з притягення до відповідальності причетних до воєнних злочинів Росії в Україні.
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