Президентські та парламентські вибори: Зеленський заявив про плани розширити електронні послуги в Україні

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський зокрема зазначив, що Україна стала першою країною у світі, яка прирівняла цифрові паспорти до звичайних. Крім того, завдяки єдиному порталу державних послуг «Дія» громадяни можуть скористатися сервісами електронного підпису та відкриття бізнесу.

За словами Зеленського, заплановано розширити перелік електронних послуг в Україні.

“У нас є декілька амбітних цілей: це електронна митниця, це парламентські та президентські вибори, це цифровий перепис громадян України”, – розповів президент.