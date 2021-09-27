Президентські та парламентські вибори: Зеленський заявив про плани розширити електронні послуги в Україні
Президент Володимир Зеленський провів відеоконференцію з головною операційною директоркою компанії Facebook Шеріл Сендберг та віце-президентом Facebook Ніком Клеггом
Про це повідомляє Офіс президента.
Зеленський зокрема зазначив, що Україна стала першою країною у світі, яка прирівняла цифрові паспорти до звичайних. Крім того, завдяки єдиному порталу державних послуг «Дія» громадяни можуть скористатися сервісами електронного підпису та відкриття бізнесу.
За словами Зеленського, заплановано розширити перелік електронних послуг в Україні.
“У нас є декілька амбітних цілей: це електронна митниця, це парламентські та президентські вибори, це цифровий перепис громадян України”, – розповів президент.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.56
Купівля 26.56Продаж 26.78
-
EUR
Купівля 31Продаж 31.39
- Актуальне
- Важливе