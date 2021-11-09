Pandora Papers : президенту Чилі оголосили імпічмент після виходу розслідування про офшори
Президенту Чилі Себастьяну Піньєрі оголосили імпічмент після публікації розслідування Pandora Papers про офшорні активи світових лідерів
Про це повідомляє Associated Press.
"Голосування за імпічмент зібрало мінімальні 78 голосів, необхідних у Палаті депутатів зі 155 членів та відбулося після марафонської 20-годинної сесії Сенату. 67 депутатів проголосували проти імпічменту, зокрема декілька представників опозиції. Інші утрималися або були відсутні", - йдеться у повідомленні.
У "Архіві Пандори" оприлюднили інформацію, що один із синів Піньєри користувався офшорними компаніями на Віргінських островах. Це він робив, щоб продати гірничий проект "Домінґа", який знаходився у співвласності всієї родини.
Остаточний платіж за продаж гірничої фірми у 2011 році залежив від того, чи визнає уряд місце розташування компанії природним заповідником. На той час уряд був під керівництвом Піньєри і не визнав заповідника.
Пізніше у ході розслідувань Піньєра заявляв, що не причетний до управління фірмою та не здогадувався, що рішення уряду були пов’язані із нею.
Як зазначається у повідомленні, Піньєру навряд чи усунуть від влади. Розгляд імпічменту проводитиме верхня палата чилійського парламенту. Для відсторонення необхідні 29 голосів депутатів, з яких опозиція займає лише 24.
- Нагадаємо, міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів опублікував "Архів Пандори" із 12 млн документів про офшори світових лідерів та чиновників, серед яких опинився президент України Володимир Зеленський.
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