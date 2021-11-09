Pandora Papers : президенту Чилі оголосили імпічмент після виходу розслідування про офшори

Про це повідомляє Associated Press.

"Голосування за імпічмент зібрало мінімальні 78 голосів, необхідних у Палаті депутатів зі 155 членів та відбулося після марафонської 20-годинної сесії Сенату. 67 депутатів проголосували проти імпічменту, зокрема декілька представників опозиції. Інші утрималися або були відсутні", - йдеться у повідомленні.

У "Архіві Пандори" оприлюднили інформацію, що один із синів Піньєри користувався офшорними компаніями на Віргінських островах. Це він робив, щоб продати гірничий проект "Домінґа", який знаходився у співвласності всієї родини.

Остаточний платіж за продаж гірничої фірми у 2011 році залежив від того, чи визнає уряд місце розташування компанії природним заповідником. На той час уряд був під керівництвом Піньєри і не визнав заповідника.

Пізніше у ході розслідувань Піньєра заявляв, що не причетний до управління фірмою та не здогадувався, що рішення уряду були пов’язані із нею.

Як зазначається у повідомленні, Піньєру навряд чи усунуть від влади. Розгляд імпічменту проводитиме верхня палата чилійського парламенту. Для відсторонення необхідні 29 голосів депутатів, з яких опозиція займає лише 24.