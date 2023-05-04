Про це інформує Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Ми просимо внести зміни до положення про паспорт громадянина України, яким передбачити, що паспорт складається державною мовою, згідно з частиною першою статті 8 мовного закону", – наголосив омбудсмен.

Кремінь пропонує Верховній Раді внести зміни до положення про паспорт громадянина України. Документ старого зразка не відповідає закону. Адже дані про громадянина записані українською та російською мовами.

Уповноважений розповів, що нині в Україні існують два види паспортів – біометричний та старого зразка, де інформація про громадянина, його прописку та місце видачі документа записані недержавною мовою.

"Ми наполягаємо на уніфікації та в приведенні у відповідність до мовного закону цієї парадигми", – додав Кремінь.