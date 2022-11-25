Про це йдеться у повідомленні пресслужби мовного омбудсмена.

За даними мовного омбудсмена, Терехов звертався до громадян недержавною мовою.

"Харківський міський голова Ігор Терехов у зверненнях до жителів міста Харкова в ефірі телемарафону "Єдині новини" застосовував недержавну мову, чим порушив частину першу статті 12 закону. За вчинення зазначеного адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 188 (52) Кодексу України про адміністративні правопорушення, застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 3400 грн", - сказано в повідомленні.

Також Терехову винесли попередження за використання недержавної мови на його офіційних сторінках у соцмережах (порушення частини 6 статті 27 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної").

Раніше мовний омбудсмен Тарас Кремінь звернувся до мера Одеси Геннадія Труханова з проханням прибрати вивіски та рекламу недержавною мовою.

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