Про це він написав у Facebook.

Кремінь наголосив, що відповідно до мовного законодавства, всі вивіски та реклама мають бути українською мовою, а за потреби може бути присутнім дублювання іншими мовами.

"Ще в лютому 2022 року було надіслано відповідний лист щодо необхідності вжиття заходів із недопущення порушення на території міста Одеси вимог Закону в частині розміщення інформації для загального ознайомлення, а також зовнішньої реклами лише недержавною мовою. Проте станом на сьогодні ні відповіді, ні відповідних дій немає", - зазначив Тарас Кремінь.

Мовний омбудсмен зауважив, що йому продовжують надходити численні скарги на порушення чинного законодавства. До того ж, громадські акивісти здійснили моніторинг закладів в Одесі і з'ясували, що зі 150 перевірених ними магазинів кожен другий порушує мовне законодавство.

"Ситуація щодо дотримання мовного законодавства в Одесі вкрай обурлива і несприятлива ще й у світлі того, що влада рф використовує російську мову як один із інструментів геополітичної експансії. Мовне питання є одним із головних у веденні російською федерацією війни проти України. Отже, розміщена з порушеннями зовнішня реклама на вулицях і проспектах наших міст повинна бути прибрана. Це - вимога Закону. Це - вимога часу. Це – одна із запорук перемоги України", - наголосив Кремінь.

Пам'ятник Катерині II в Одесі загорнули у чорний пакет та закрили дерев'яною огорожею, але демонтувати відповідно до закону про декомунізацію не хочуть.

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