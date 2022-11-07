Порушує половина закладів: мовний омбудсмен зажадав від мера Одеси Труханова прибрати вивіски і рекламу без державної мови
Мовний омбудсмен Тарас Кремінь звернувся до мера Одеси Геннадія Труханова з проханням прибрати вивіски та рекламу недержавною мовою
Про це він написав у Facebook.
Кремінь наголосив, що відповідно до мовного законодавства, всі вивіски та реклама мають бути українською мовою, а за потреби може бути присутнім дублювання іншими мовами.
"Ще в лютому 2022 року було надіслано відповідний лист щодо необхідності вжиття заходів із недопущення порушення на території міста Одеси вимог Закону в частині розміщення інформації для загального ознайомлення, а також зовнішньої реклами лише недержавною мовою. Проте станом на сьогодні ні відповіді, ні відповідних дій немає", - зазначив Тарас Кремінь.
Мовний омбудсмен зауважив, що йому продовжують надходити численні скарги на порушення чинного законодавства. До того ж, громадські акивісти здійснили моніторинг закладів в Одесі і з'ясували, що зі 150 перевірених ними магазинів кожен другий порушує мовне законодавство.
"Ситуація щодо дотримання мовного законодавства в Одесі вкрай обурлива і несприятлива ще й у світлі того, що влада рф використовує російську мову як один із інструментів геополітичної експансії. Мовне питання є одним із головних у веденні російською федерацією війни проти України. Отже, розміщена з порушеннями зовнішня реклама на вулицях і проспектах наших міст повинна бути прибрана. Це - вимога Закону. Це - вимога часу. Це – одна із запорук перемоги України", - наголосив Кремінь.
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