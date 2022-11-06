Пам'ятник Катерині II в Одесі загорнули у чорний пакет та закрили дерев'яною огорожею
Пам'ятник "Засновникам Одеси" на Катерининській площі загорнули у чорний пакет закрили дерев'яною огорожею
Про це повідомило видання Думська.
У неділю, 6 листопада, після того, як пам'ятник було закрито дерев'яною огорожею, комунальники замотали фігуру Катерині II у чорний пакет.
Раніше цей пам'ятник неодноразово обливали фарбою та розписували різними гаслами.
- Так, у вересні невідомі розписали червоною фарбою пам'ятник Катерині ІІ та прирівняли її до президента РФ Володимира Путіна.
- 18 вересня, близько двох десятків молодих людей провели акцію біля пам'ятника російської імператриці Катерині II в Одесі.
- Наприкінці вересня одеські депутати провалили голосування за демонтаж пам'ятника Катерині II.
- 2 листопада пам'ятник російській імператриці, яка вела активну антиукраїнську політику та доклала руку до ліквідації української державності, доповнили символічними деталями: зашморгом та ковпаком ката.
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