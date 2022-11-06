Пам'ятник Катерині II в Одесі загорнули у чорний пакет та закрили дерев'яною огорожею

Про це повідомило видання Думська.

У неділю, 6 листопада, після того, як пам'ятник було закрито дерев'яною огорожею, комунальники замотали фігуру Катерині II у чорний пакет.

Раніше цей пам'ятник неодноразово обливали фарбою та розписували різними гаслами.

Так, у вересні невідомі розписали червоною фарбою пам'ятник Катерині ІІ та прирівняли її до президента РФ Володимира Путіна.

18 вересня, близько двох десятків молодих людей провели акцію біля пам'ятника російської імператриці Катерині II в Одесі.

Наприкінці вересня одеські депутати провалили голосування за демонтаж пам'ятника Катерині II.

2 листопада пам'ятник російській імператриці, яка вела активну антиукраїнську політику та доклала руку до ліквідації української державності, доповнили символічними деталями: зашморгом та ковпаком ката.

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